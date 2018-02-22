Четверг, 22 февраля 2018

Европейский союз еще на год продлил ряд ограничительных мер в отношении Белоруссии. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

“Совет постановил продлить ограничительные меры в отношении Белоруссии еще на год, до 28 февраля 2019 года. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и замораживание активов, а также запрет на поездки четырем лицам, внесенным в список в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста”, – сказано в сообщении.

Впервые санкции против Белоруссии были введены в 2004 году в связи с нарушениями в стране прав человека. В 2011 году ЕС ввел визовые санкции в отношении белорусских чиновников. В 2012 году санкции были расширены. Всего в “черные списки” были включены более 200 человек. Невъездными объявлены те, кого руководство ЕС сочло ответственными за нарушения на президентских выборах в Белоруссии, аресты и уголовное преследование белорусских оппозиционеров. Под санкциями находился и президент Александр Лукашенко.

22 августа 2015-го Лукашенко помиловал всех политзаключенных, на тот момент отбывавших сроки по приговору суда. В ответ 29 октября 2015 года ЕС приостановил действие санкций в отношении белоруского президента, а также еще 169 граждан страны и трех белорусских предприятий. В феврале 2016 года ограничения были сняты окончательно. Под санкциями остаются лишь четыре белорусских чиновника, имена которых не раскрываются.