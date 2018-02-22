Четверг, 22 февраля 2018

Российская бобслеистка Надежда Сергеева, занявшая 12-е место в соревнованиях двоек на Олимпиаде в Пхёнчхане, сдала положительную допинг-пробу. Об этом сообщают в Федерации бобслея и скелетона России.

“Проба на допинг пилота сборной России Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных. За несколько дней до этого 13 февраля ее проба была чистой. Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал. Федерация бобслея России и сама спортсменка понимает меру своей ответственности и осознает как может случившееся отозваться на судьбе всей команды”, – говорится в сообщении.

Президент федерации Александр Зубков комментировать случившиеся отказался. “На сегодняшний день я не могу вам объяснить ситуацию. Сначала все узнаем, а потому уже будет понятно, какие будут действия”, – заявил он “Спорт-Экспрессу”.

В начале 2016 года в допинг-пробе Сергеевой был обнаружен мельдоний, незадолго до этого включенный в список запрещенных препаратов. Спортсменку отстранили от соревнований. Однако спустя полгода Сергееву оправдали. Всемирное антидопинговое агентство признало, что при внесении в список срок вывода препарата из организма не был учтен.

18 февраля Международный олимпийский комитет уведомил команду “Олимпийские спортсмены из России”, что керлингиста Александра Крушельницкого подозревают в применении мельдония. В понедельник Спортивный арбитражный суд CAS открыл против спортсмена дело.

В среду вечером Крушельницкий заявил, что отказывается от слушаний в CAS, считая, что их проведение в сложившихся обстоятельствах “бесполезно и бессмысленно”. “Я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил, – говорилось в заявлении спортсмена. – Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков”.

“Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг”, – заявил при этом Крушельницкий.

В четверг CAS, рассмотрев письменные материалы иска МОК и Международной федерации керлинга к Крушельницкому, аннулировал результаты спортсмена на играх, лишив его таким образом бронзовой медали. Соответственно аннулирован и результат напарницы Крушельницкого Анастасии Брызгаловой.

Россиянина обязали немедленно покинуть Олимпийскую деревню в Пхёнчхане.

Кроме того, Крушельницкий временно отстранен от участия во всех соревнованиях до окончания начатого в его отношении расследования.