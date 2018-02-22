Четверг, 22 февраля 2018

США в рамках противодействия ядерной и ракетной программам Северной Кореи ввели санкции в отношении транспортных и судоходных компаний, судов и одного физического лица. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

В санкционный список вошли 27 компаний, зарегистрированных в КНДР, Китае, Тайване, Сингапуре, Панаме. Также под санкции подпали 24 судна под флагом Северной Кореи, два под панамским, и по одному судну под флагами Танзании и Коморских островов. Также санкции введены против предпринимателя из Тайваня.

В сообщении Минфина отмечается, что “нечестные методы судоходства” используются Северной Кореей для уклонения от санкций. “Такая практика может создать значительный риск санкций для сторон, задействованных в судоходной отрасли, включая страховщиков, регистраторов флага, судоходных компаний и финансовых учреждений”, – предупреждают в ведомстве.

Российские компании и суда в список Минфина не вошли.

В конце декабря прошлого года стало известно, что российские танкеры в нарушение санкций ООН ввозят нефть и нефтепродукты в КНДР. Топливо перекачивалось на северокорейские суда в открытом море. По данным на сентябрь, с начала 2017 года как минимум восемь северокорейских судов вышли из России с грузом горючего. Однако в дальнейшем такая практика была прекращена – вместо этого топливо перекачивается в открытом море на северокорейские танкеры и даже на рыболовецкие суда. В то же время отмечалось, что свидетельств, доказывающих причастность российских властей к контрабанде нефти в Северную Корею, нет.

В российском МИДе, однако, после этого сообщения заявили, что Москва в полном объеме соблюдает режим санкций ООН против КНДР.

18 января президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она помогает КНДР обходить международные санкции. “Россия совсем не помогает нам в решении северокорейской проблемы, – отметил президент. – Все, в чем нам помогает Китай, Россия сводит на нет. Иными словами, Россия частично возмещает то, чего Северную Корею лишает Китай”. При этом Трамп подчеркнул, что, хотя Китай соблюдает ограничения на поставки Пхеньяну нефти и угля, Пекин мог бы делать и больше для сдерживания КНДР.

26 января Reutersсо ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщило, что в прошлом году Северная Корея по крайней мере трижды отправляла в Россию уголь. Его доставляли в российские порты Находка и Холмск. Там его грузили на суда, которые затем переправляли его в Южную Корею и в Японию. В связи с этими сообщениями США вновь обвинили Россию в том, что она нарушает режим международных санкций против КНДР.