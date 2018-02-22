Четверг, 22 февраля 2018

Журналистов “Дождя”, опубликовавших статью о сексуальных домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, следует лишить аккредитации. Об этом заявил вице-спикер Госдумы от партии Жириновского Игорь Лебедев.

“Вчерашние обвинения от журналистов Дождя в адрес депутата ГД Леонида Слуцкого в домогательствах считаю грубым нарушением этики, уголовного законодательства и оскорблением. Будем от имени фракции ставить вопрос о лишении аккредитации в ГД для этих журналистов”, – написал Лебедев в твиттере.

“1 марта на Совете Думы мы поставим вопрос о лишении аккредитации в Госдуме всех представителей телеканала “Дождь” – как в свое время были лишены аккредитации представители СМИ-иноагентов в ответ на действия против телекомпании RT, – заявил позже в пятницу Лебедев. – Кроме того, мы направим письмо в адрес правоохранительных органов, поскольку в подобных обвинениях усматриваются нарушения уголовного законодательства. Не могут подобные высказывания оставаться безнаказанными”.

О домогательствах со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Слуцкого сообщили “Дождю” Три журналистки парламентского пула на условиях анонимности.

Одна из журналисток рассказала, что депутат приставал к ней в его думском кабинете, когда она брала у Слуцкого интервью. “Он прислонил внутреннюю часть ладони к моему лобку и провел рукой вверх. Это произошло в прошлом году. После этого я больше с ним не общалась и избегаю его”, – рассказала она. Также, по ее словам, когда она спросила депутата, что он будет обсуждать на встрече с лидером французской партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен, Слуцкий ответил: “Тебя и твое поведение”.

По словам другой собеседницы “Дождя”, работающей на одном из телеканалов, она столкнулась с приставаниями Слуцкого, когда приглашала его на эфир. “На мои смс (с приглашением в эфир) он отвечал, что придет в студию, только если я с ним поужинаю. Когда он пришел на эфир, он пытался поцеловать меня в губы и потрогать за ягодицы”, – сообщила она.

Еще одна журналистка также рассказала о домогательствах со стороны Слуцкого. Она пояснила, что не хочет предавать эти случаи огласке, так как боится потерять возможность работать в Думе. “Со мной этого не было, но я слышала об этом неоднократно, это происходит не первый год, по словам моих коллег. Об этом знает вся Госдума”, – цитирует телеканал еще одну журналистку.

Сам депутат отверг обвинения и пригрозил “Дождю” судебным иском. Слуцкий утверждает, что поговорил со всеми журналистами, аккредитованными в Госдуме, и никто из них не подтверждает факт домогательств.

Слуцкий назвал “бредом” обвинения в свой адрес. “Когда невозможно придраться по существу работы, появляются подобные провокации. Для “Дождя”, впрочем, это обычная практика”, – сказал депутат.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что “ничего не слышал” о таком поведении Слуцкого. “Первый раз слышу. Обязательно с ним (Слуцким. – Ред.) побеседую, узнаю. Но здесь надо смотреть цель. Может быть, он хочет у журналистов вызвать интерес к себе. Может быть, этим он хочет заставить: приходите, берите интервью, – сказал политик. – Я не говорю, что это хорошо. Просто есть мотив. Я помню, в младших классах школы мы дергали девочек за косичку, чтобы она повернулась и посмотрела, другого пути не было у нас”.