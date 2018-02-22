Четверг, 22 февраля 2018

Журнал Forbes проанализировал проведенные в прошлом году тендеры на сумму свыше 1 миллиарда рублей и составил рейтинг “Королей госзаказа”. Первое место в нем​ заняли Алексей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис Ушерович, владельцы группы компаний “1520″, заключившей госконтракты с ОАО “РЖД”, сообщается на сайте издания.

Крапивин – ​сын покойного сын Андрея Крапивина, бывшего советника Владимира Якунина, возглавлявшего РЖД до 2015 года. Маркелов и Ушерович были деловыми партнерами Крапивина-старшего. Владельцы группы “1520″, занимающейся строительством, реконструкцией и ремонтом железнодорожной инфраструктуры, также контролируют 75 процентов компании “Росжелдорпроект”, получившей два подряда от РЖД на сумму почти 230 миллиардов рублей, и около 65 процентов “Ленгипрогаза”. С учетом долей бизнесменов в этих компаниях, на троих приходится 218,2 миллиарда рублей из общей суммы контрактов.

Второе место занимает бизнесмен Дмитрий Пумпянский с долей в госзаказах в 173,5 миллиарда рублей. Он контролирует “Трубную металлургическую компанию”, один из крупнейших производителей труб в мире, и группау”Синара”. На двух самых крупных тендерах “Роснефти” ТМК получила заказы на 228 миллиардов рублей. “Синара” в 2017 году получила контракты от РЖД на 5,5 миллиарда, а СП “Синары” с Siemens “Уральские локомотивы” достались контракты на 12,5 миллиарда.

Аркадий Ротенберг за год поднялся на четыре позиции и занял третье место в рейтинге. Через “Стройгазмонтаж” он получил господряды “Газпрома” на 88,1 миллиарда рублей. В 2017 году компания получил около сотни заказов, отмечает Forbes. “Стройгазмонтаж” также строит мост через Керченский пролив.

Сын Ротенберга Игорь оказался на десятом месте с 39,4 миллирада. В 2014 году после включения отца в санкционные списки Ротенбрг-младший “выкупил” его доли в бизнесе. Сейчас ему принадлежит 78,71 процента “Газпром бурения”, строящего скважины на суше и на шельфе. В 2017 году компания выиграла несколько десятков тендеров “Газпрома” и “Роснефти”.

До введения санкций Аркадий Ротенберг возглавлял рейтинг “Королей госзаказа”. Однако уже в 2014 году он потерял первое место, став только вторым. В 2016 году Ротенберг опускался в этом рейтинге на седьмое место.