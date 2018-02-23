Пятница, 23 февраля 2018

С сайта Алексея Навального удалено расследование о вице-премьере Сергее Приходько и миллиардере Олеге Дерипаске. Политик объяснил это желанием добиться разблокирования ресурса, попавшего в реестр запрещенных материалов именно из-за этой статьи.

“Мы видим, что ее уже никто не посещает, все в основном смотрят расследование в YouTube. Поэтому мы сейчас ее закроем, перенесем всю эту информацию на внешнюю ссылку, то есть она никуда не пропадет, и люди будут ее находить. И потребуем от Роскомнадзора разблокировки. Мы считаем, что учения мы прошли довольно успешно, то есть мы сопротивлялись этой блокировке, и примерно 60 процентов людей могли заходить без всяких средств на наш сайт”, – сказал Навальный.

7 февраля Навальный опубликовал расследование, основанное, в частности, на постах в инстаграме сотрудницы эскорт-агентства под псевдонимом Настя Рыбка и ее же книге “Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха”. Рыбка описывает путешествие на яхте с персонажами, которых ФБК идентифицировал как вице-премьера – руководителя аппарата правительства Сергея Приходько и Дерипаску.

Решение о включении страниц с материалами расследования на сайте Навального и в других СМИ в реестр запрещенной информации стала обеспечительной мерой, принятой Усть-Лабинским райсудом Краснодарского края по иску Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Рыбка) и ее “секс-тренеру” Александру Кириллову (Алекс Лесли). Третьим лицом указан Роскомнадзор.

Компания Google по требованию РКН попросила Навального удалить с YouTube фильм-расследование “Секс-охотница разоблачает взяточника”. Однако политик отказался это сделать. Ролик остается доступным для российских пользователей. К настоящему времени фильм набрал набрал более 6 миллионов просмотров.

15 февраля российские провайдеры начали блокировку сайта Навального. IT-специалисты его штаба приняли меры противодейстия, в результате которых у части российских пользователей сайт открывается без анонимайзеров и других средств обхода цензуры.