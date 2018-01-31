Четверг, 22 февраля 2018

Дарья Костромина

31.01.2018

Факты о фальсификации

Судья Тверского райсуда Москвы Дмитрий Гордеев приговорил фигуранта “дела 26 марта” Дмитрия Борисова к одному году общего режима. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

32-летний Борисов, активист движения “14%”, объявлен виновным по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Согласно фабуле дела, во время московской антикоррупционной акции 26 марта 2017-го он напал на полицейского 2-го оперполка столичного УМВД Илью Ерохина. Как говорится в приговоре, Борисов, когда его на Страстном бульваре несли в полицейский автобус, вырвал ногу и дважды ударил Ерохина ногой в шлем “Джетта”, от чего силовик испытал физическую боль.

В прениях сторон, прошедших 20 февраля, прокурор Лариса Сергуняева запрашивала для политзека три года общего режима. Хотя Борисов до сих пор не был судим и имеет положительные характеристики, утверждала чиновница, “общественная опасность” вмененных ему действий такова, что наказанием за них может быть только реальный срок.

При этом сам “потерпевший” Ерохин, выступая в ноябре с показаниями в суде, отрицательно ответил на вопрос защиты, стоит ли лишать Борисова свободы.

Адвокаты Николай Фомин и Илья Новиков в прениях настаивали на оправдательном приговоре. Они указывали как на процессуальные нарушения в деле, так и на необоснованность обвинения, в том числе на противоречия в показаниях “потерпевшего” и свидетелей.

Сам Борисов вину не признал. В последнем слове на суде он отметил: “Я виноват лишь в том, что мешал похищать своего друга. По моему мнению, нельзя человека хватать и тащить, как скот, в автозак. В тот день более 1000 человек были задержаны даже не за несанкционированный митинг, а за – я долго подбирал слова – немой укор. Люди собрались там не для того чтобы кровавую революцию устраивать, а напомнить нашим властям, чтобы они немного задумались, иначе это действительно перейдет к кровавым бунтам”.

Поддержать Борисова на оглашение приговора пришли бывшие политзеки – гражданский активист Ильдар Дадин и лидер движения “Левое сопротивление” Дарья Полюдова. Дадин посещал и другие заседания процесса; во время прений он в лицо заявил прокурору Сергуняевой, что она “лживая мразь”, и заверил чиновницу, что она будет наказана за участие в политических преследованиях.

Видеорепортаж Дмитрия Борко:

Оппозиционной деятельностью Борисов занимался несколько лет. Он посещал суды по Болотному делу, участвовал в чтениях Конституции в центре Москвы.

Активиста задержали 8 июня 2017 года в его доме в деревне Николо-Урюпино Красногорского района Подмосковья и на другой день арестовали. Дело вел следователь СКР Александр Уранов, ранее занимавшийся делами ряда болотных узников. Борисов на следствии от дачи показаний отказывался.

Всего по “делу 26 марта” были арестованы семь человек; приговоры шестерым уже вынесли ранее. Актер Юрий Кулий, столяр Александр Шпаков и активист “Артподготовки” Алексей Политиков полностью признали вину и в разное время были осуждены в особом порядке к реальным срокам от восьми месяцев до полутора лет. Кулий, получивший меньше всех, уже освободился из колонии. Также в особом порядке был осужден музыкант Андрей Косых – единственный из фигурантов, кому вменялась не 1-я, а более тяжкая 2-я часть статьи 318 кодекса (применение опасного насилия). Ему дали 3 года 8 месяцев общего режима.

Сторонник “Артподготовки” Станислав Зимовец и впервые вышедший на протестную акцию мастер по ремонту оборудования Дмитрий Крепкин вину, как и Борисов, не признали. Они получили два с половиной и полтора года общего режима соответственно.