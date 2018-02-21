Среда, 21 февраля 2018

В Москве полицейские вручили политику Алексею Навальному протокол об административном нарушении по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение на митингах), предусматривающей до 30 суток ареста. После этого политика отпустили до суда, сообщает сам Навальный.

Около 13:20 в четверг Навального задержали на выходе из стоматологической клиники силовики из 2-го оперативного полка УМВД по Москве, занимающегося в частности разгоном протестных акций. Политика доставили в ОП “Якиманка”, где ему обещали скоро отпустить и даже доставить в любое удобное место.

“Правда отпустили. Дали мне протокол, что против меня дело по 20.2. – 8 (до 30 суток ареста) и все. Предложили подбросить куда надо. Я отказался и поехал на работу. Не понял, что это было и зачем меня семь человек задерживали”, – написал Навальный в 14:15.

Около 13 часов в столичном аэропорту Шереметьево – также 2-м оперполком – был задержан начальник федерального избирательного штаба Навального Леонид Волков. Функционер намеревался вылететь в Уфу. “Один из самых важных регионов с точки зрения организации наблюдения на выборах”, – пояснял Навальный.

Волкова доставили в ОП “Даниловский”, где на него оформили протокол по той же части 8 статьи 20.2. После этого Волкова отвезли в Симоновский райсуд. Вечером судья Дмитрий Суслов арестовал активиста на 30 суток.

28 января Навальный был задержан на Тверской примерно через 3 минуты после появления на акции “Забастовка избирателей”. Поздно вечером в тот же день политика освободили из ОП “Якиманка”, не ознакомив с протоколом.

16 февраля Тверской райсуд столицы вернул дело Навального в полицию из-за ошибок в материалах.

6 февраля Навального опросили в рамках доследственной проверки на предмет наличия в его действиях состава статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти). Один из полицейских, задерживавших политика на “забастовке избирателей”, подал рапорт о том, будто Навальный ударил его ногой. Полицейского направили на судмедэкспертизу.