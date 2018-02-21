Среда, 21 февраля 2018

СКР отказал в возбуждении дел по факту гибели ветерана крымскотатарского национального движения 83-летней Веджие Кашка, умершей в ноябре прошлого года после попытки задержания российскими силовиками. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат Николай Полозов.

Отказное постановление вынесла еще в конце января старший следователь отдела СКР по Киевскому району аннексированного Симферополя майор юстиции Н. Балашова.

Первое дело Полозов требовал открыть по части 1 статьи 105 (убийство; от 6 до 15 лет колонии), части 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности; до 2 лет) либо по части 4 статьи 111 российского УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего; до 15 лет). Отказ в возбуждении этого дела Балашова объяснила отсутствием события преступления.

Второе дело адвокат в своем заявлении требовал квалифицировать по части 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями; до 4 лет колонии) и пункту “в” части 3 статьи 286 кодекса (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий; от 3 до 10 лет); проходить по нему должны были лица, проводившие задержание Кашка. В открытии этого дела Балашова отказала, сославшись на отсутствие в действиях силовиков состава преступления.

При этом чиновница в своем постановлении сама назвала имена тех, кто участвовал в задержании. Это старший оперативник ЦПЭ Н. Белашов, омоновец Р. Светиков и беркутовец С. Греков, а также полицейские С. Кашпанов и Р. Шамбазов. Подразделения, где работают двое последних, в постановлении не раскрываются, однако, отметил Полозов, “из сообщений СМИ известно, что в Крыму работают оперативники с такими фамилиями”. Действительно, ранее в СМИ неоднократно упоминался старший оперативник ЦПЭ майор Ренат Шамбазов (в других публикациях фигурирует как Руслан Шамбазов).

Балашова также указала, что причиной смерти Кашка стала атеросклеротическая болезнь сердца. Между тем родные и близкие погибшей этому утверждению не доверяют. Покойная, отмечают они, никогда не жаловалась на сердце. Кроме того, за несколько месяцев до смерти Кашка проходила лечение в Турции и там врачи не обнаружили у нее никаких сердечных патологий.

Постановление чиновницы будет обжаловано, заверил Полозов. Он уже направил Балашовой заявление об ознакомлении с материалами доследственной проверки.

Кроме того, адвокат сообщил, что продолжит начатое им ранее собственное расследование гибели Кашка. “Раз уж круг подозреваемых определил сам Следственный комитет, нужно отработать эту версию”, – заметил юрист.

Кашка жила в селе Новокленово (Учкоз) Белогорского района. За право жить на родной земле она боролась с конца 1960-х годов. Активистку и ее семью трижды выселяли из Крыма, однако активистка вновь возвращалась. В конце концов Кашка обратилась за помощью к Андрею Сахарову. Его заступничество позволило активистке и ее родным прописаться на родине. Весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма, ветерана поздравлял с 80-летием лично председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. В 2016 году Кашка ездила в Херсонскую область поддержать участников гражданской блокады Крыма.

В 2017 году гражданин Турции Юсуф Айтан втерся в доверие к внучке Кашка и украл из семьи 7 тысяч долларов. Активистка потребовала вернуть деньги. Турок ответил согласием; встреча была назначена на 23 ноября в симферопольском кафе “Медоборы”. Вместе с Кашка туда отправились ее товарищи: председатель Ялтинского регионального меджлиса Асан Чапух, председатель Меджлиса села Грушевка в черте Судака Кязим Аметов, его земляк Бекир Дегерменджи и Руслан Трубач из-под Феодосии. Все они – люди в возрасте старше 50 лет.

Когда активисты пришли в кафе, туда ворвались силовики и всех мужчин задержали. Кашка также пытались задержать, но ей стало плохо. Активистка умерла в машине скорой по дороге в больницу.

Между тем Чапух, Аметов, Дегерменджи и Трубач были арестованы по пунктам “а”, “г” части 2 статьи 163 российского УК (вымогательство денег в крупном размере, совершенное организованной группой). Полиция утверждает, будто они вымогали у Айтана принадлежащие тому 7 тысяч долларов. Политзекам грозит до семи лет колонии. Последний раз арест активистов был продлен до середины марта.

Известно о серьезных проблемах со здоровьем, возникших в заключении у 64-летнего Чапуха и 57-летнего Дегерменджи.