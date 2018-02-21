Среда, 21 февраля 2018

Власти Москвы разрешили установку памятной доски политику Борису Немцову на доме на Малой Ордынке, где он жил. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

“На заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову по адресу Малая Ордынка, дом 3. Ее установят за общественные деньги при условии согласия жителей дома, – написал Собянин в Твиттере. – В Правительство Москвы с просьбой увековечить его память и установить памятную доску на доме, где он жил, обратилась Ксения Собчак. Ее обращение поддержали многие общественные деятели”.

Политик Илья Яшин приветствовал решение мэрии. “Это результат почти трех лет гражданского давления самых разных людей: общественных деятелей, политиков, волонтеров. Надеюсь, кандидатам в президенты хватит деликатности не использовать Немцова для агитации”, – написал Яшин.

Власти Москвы неоднократно отказывались увековечить память Немцова. В июле 2015 года ПАРНАС направил в Мосгордуму гарантийное письмо о том, что партия готова взять на себя все расходы, связанные с разработкой проекта памятной таблички и ее установкой на месте убийства политика. Однако комиссия Мосгордумы по монументальному искусству отклонила идею установить мемориальную доску Немцову.

7 сентября прошлого года на доме на Малой Ордынке по единогласному решению собрания жильцов и собственников помещений установили мемориальную табличку с надписью: “Здесь жил политик Борис Немцов, погибший от рук наемного убийцы 27 февраля 2015″. Координатор проекта “Последний адрес” Сергей Пархоменко подчеркнул, что табличка установлена абсолютно законно.

Однако вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что мемориальная доска должна быть демонтирована, поскольку установлена самовольно, с нарушением городского законодательства. Чиновник подчеркнул, что собственники жилья не имели права самовольно устанавливать табличку в память о Немцове. 13 сентября в мэрии предложили установить табличку внутри подъезда дома. “Установка таблички в память о Борисе Немцове на фасаде дома – это нарушение закона. Однако конфликтной ситуации можно избежать, если разместить мемориальную доску внутри подъезда”, – сказал представитель столичных властей.

Активисты прокремлевского движения SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) и Игорь Брумель дважды срывали табличку со стены дома.

14 февраля мэрия Москвы согласовала марш памяти Немцова. Акция пройдет в следующее воскресенье, 25 февраля. Начало в 13 часов, согласованная численность участников – 30 тысяч человек. Маршрут шествия – от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до проспекта Сахарова. Акции памяти политика пройдут и в других городах.