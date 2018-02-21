Среда, 21 февраля 2018

Останкинский райсуд Москвы оштрафовал книжный магазин и его директора за продажу романа писателя XIX века Маркуса Лемана “Насильно крещенные”. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Дело инициировала прокуратура СВАО Москвы. “В ходе поверки установлено, что на интернет-сайте книжного магазина компании осуществлялась торговля литературой экстремистского содержания, – говорится в сообщении. – По результатам проверки прокурор округа возбудил в отношении юридического лица и ответственного должностного лица компании дела об административном правонарушении по ст. 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов) КоАП”.

Магазин и его директор оштрафованы на общую сумму в 102 тысячи рублей, сообщили в прокуратуре. Минимальный штраф по статье 20.29 составляет 2 тысячи рублей для должностных лиц и 100 тысяч – для юридических. О каком магазине идет речь, не сообщается. Книга “Насильно крещенные” можно найти на сайтах нескольких книжных магазинов, но везде стоит пометка “нет в продаже”.

В июле прошлого года Минюст внес роман “Насильно крещенные” в список экстремистских материалов. Основанием стало решение , вынесенное 22 марта судьей Центрального райсуда Сочи Юрия Курина по иску районного прокурора Алексея Козачека. Как говорилось в обращении прокурора, криминалистическая лаборатория краевого УФСБ усмотрела в романе Лемана “информацию, направленную на возбуждение ненависти к христианству (в частности, к католицизму), на возбуждение религиозной ненависти и вражды по отношению к христианам, а также на пропаганду превосходства и исключительности иудаизма над христианством”.

Ортодоксальный раввин Маркус (Меир) Леман (1831-1890), живший в Германии, – автор множества романов о жизни евреев. Часть его книг переведена на русский язык. Перевод “Насильно крещенных” был опубликован в 2001-м московским издательством “Изографус”.

Как следует из текста судебного решения, роман Лемана был изъят оперативниками сочинского отдела ФСБ при обыске в некоем здании. Адрес помещения из опубликованного текста изъят. Можно предположить, что обыск проводился у главного раввина Сочи Ари Эделькопфа, который в начале 2017 года был незаконно выдворен из России вместе со своей семьей.

Начальник департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин резко раскритиковал включение книги Лемана в список экстремистских материалов. “Это абсолютная насмешка над всем законом об экстремизме. Назвать книгу, выдержавшую десятки переизданий даже в Германии XIX века, книгу о дискриминации по религиозному принципу евреев в средневековой Европе экстремистской – это значит осмеять саму идею “борьбы с экстремизмом”, – написал Горин.