Среда, 21 февраля 2018

В Аргентине раскрыли схему поставки наркотиков в Европу через российское посольство, сообщает местное издание Clarin. В конце прошлого года посол сам обратился в Министерство безопасности, после того как в подготовленной к отправке дипломатической почте нашли 12 посылок с кокаином.

Правоохранители нашли нашли 389 кг наркотика, который был расфасован в 360 пакетов. Как выяснилось, в июне 2017 года чемоданы с кокаином принес сотрудник посольства, который вскоре уволился. Чтобы отследить, кому предназначалась поставка, наркотик заменили на муку, а к чемоданам прикрепили GPS-приемники. После прибытия груза в Россию были задержаны три человека.

Еще двоих задержали в Аргентине. Один из них, по предварительной информации, бывший сотрудник российского посольства, имя которого не называется. Второй – бывший инспектор полиции Буэнос-Айреса, выходец из семьи эмигрантов Иван Близнюк. В СМИ пишут, что ему 35 лет, он учился в Москве и Петербурге. Шестой подозреваемый пока скрывается Германии.

В четверг ТАСС и РИА “Новости” со ссылкой на источник в российском МИДе сообщили, что спецслужбы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению наркотрафика. “Детали спецоперации не разглашались в интересах совместных оперативных мероприятий”, – сказал источник. Других подробностей он не сообщил.

В декабре 2017 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь по стратегическим вопросам президента Аргентины Фульвио Помпео подписали меморандум о сотрудничестве. В документе отмечалось, что стороны намерены на постоянной основе развивать “взаимодействие по вопросам борьбы с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой оружия, торговлей людьми, пиратством, киберпреступностью, отмыванием денег, экономическими и прочими транснациональными преступлениями”.