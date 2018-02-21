Среда, 21 февраля 2018

В Минюст поданы документы на преобразование зарегистрированной партии “Гражданская позиция” в “Партию прогресса”. Об этом сообщает один из организаторов партии Виталий Серуканов, уволенный в декабре замруководителя московского штаба Алексея Навального.

“Сегодня в гостиничном комплексе “Измайлово” прошел съезд уже политической партии “Партия прогресса”. Я вошел в состав руководящего органа, – написал Серуканов. – Была проделана большая и долгая работа. Всё много раз выверено и проверено на предмет соответствия законодательству. Документы уже отвезены в Минюст”.

Партия, которую долгое время пытается зарегистрировать политик Алексей Навальный, также носит название “Партия Прогресса”. “3 марта у нас должен быть съезд. Все уже напечатано – от пресс-воллов до бэйджей, – отметил Навальный. – А сегодня политтехнолог (Андрей) Богданов сообщает в своем телеграм-канале. В Москве проходит съезд Партии Прогресса. На фото зал с немногочисленными бабушками. Символика полностью украдена у нас. В президиуме за столом сидит “разочаровавшийся многолетний волонтер Серуканов”.

“Очень важна разница между регистрацией и преобразованием (переименованием). Переименование можно провести гораздо быстрее и дешевле, чем создавать партию с нуля. Нам же требуется больше времени”, – написал юрист ФБК Иван Жданов.

Политтехнолог Богданов до этого зарегистрировал несколько политических партий, которые не ведут никакой деятельности. “Сегодняшний съезд “Партии прогресса”, организованный “разочаровавшимся волонтером Навального” – это переименование партии “Гражданская позиция”, которая до этого была партией “Демкоалиция”, которая до этого была “Партией социальных сетей”, – пишет Навальный.

В 2013 году, когда Навальный пытался зарегистрировать партию “Народный альянс”, Богданов зарегистрировал это название для своей партии “Родная страна”. “Только что узнал чудо-новости о том, что Богданов переименовал одну из своих липовых партий в “Народный Альянс”, – прокомментировал в твиттере эту информацию Навальный. – Мы к этому относимся с пониманием и иронией. Ну завтра они Богданова в Навального переименуют. Ничего страшного: Навальным он не станет, а у меня богдановские кудри не вырастут. Народ разберется, что к чему”.

После этого Навальный переименовал свою партию в “Партию прогресса”. Она была официально зарегистрирована Минюстом с февраля 2014-го по апрель 2015 года. После этого регистрация была аннулирована на основании того, что у партии Навального региональные отделения не были зарегистрированы в отведенные для этого законом сроки. При этом Навальный заявлял, что подразделения Минюста отказывали в регистрации региональным отделениям “Партии прогресса” по надуманным причинам.