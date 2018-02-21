Среда, 21 февраля 2018

Судья Симоновского райсуда Москвы Дмитрий Суслов арестовал на 30 суток Леонида Волкова, главу федерального штаба Алексея Навального. Об этом сообщает “Медиазона.

Волкова признали виновным по части 8 статьи 20.2 (повторное нарушение на митингах). Утверждалось, что он призывал к несогласованной акции “Забастовка избирателей”, коротая состоялась в Москве 28 января.

Волкову вменили два ретвита. Один из них был сделан 22 января и содержал ссылку на пост Навального о школьных референдумах. “В конце поста есть одна фраза, в которой сказано: если вам не нравится то, что происходит в стране, находите город, в котором вы живете и находите митинг. 28 января по всей стране состоялись более 80 митингов, подавляющее большинство которых были согласованы, – заявил Волков в суде. – Я вел митинг в Екатеринбурге, он прошел без задержаний и так далее. Своим твитом я обратил внимание на пост Навального про школьный референдум, а фраза Навального не содержит призывов выходить на акции”.

Кроме того, 22 января организаторы “Забастовки избирателей” в Москве все еще вели переговоры с мэрией. Таким образом, акцию в это время нельзя было считать несогласованной, подчеркнул Волков.

Второй ретвит с видео задержания Навального в Москве Волков сделал уже после начала акции в столице. “Давайте подумаем, если я дал ссылку на ролик с задержанием Навального, наверное, я сделал это после того, как это состоялось. И никак не мог организовать это. Сделан этот твит был в Екатеринбурге, это вопрос подсудности”, – заявил Волков.

По словам Волкова, он решил поставить эксперимент и специально ничего не писал о “Забастовке избирателей” до того, как мероприятие состоялось. “Мне кажется, я выиграл переходящий приз в номинации на самый удивительный административный арест (хотя, конечно, это ненадолго: российская Фемида умеет удивлять)”, – написал политик после оглашения решения суда.

В четверг днем в столичном аэропорту Шереметьево Волкова задержали силовики из 2-го оперативного полка УМВД по Москве, занимающегося в частности разгоном протестных акций. Он намеревался вылететь в Уфу. “Один из самых важных регионов с точки зрения организации наблюдения на выборах”, – пояснял Навальный.

Волкова доставили в ОП “Даниловский”, где на него оформили протокол. После этого Волкова отвезли в Симоновский райсуд.

28 января Навальный был задержан на Тверской примерно через 3 минуты после появления на акции “Забастовка избирателей”. Поздно вечером в тот же день политика освободили из ОП “Якиманка”, не ознакомив с протоколом.

16 февраля Тверской райсуд столицы вернул дело Навального в полицию из-за ошибок в материалах.

В четверг Навального также задержали сотрудники 2-го оперполка. Политика отвезли в ОП “Якиманка”, где ему вручили протокол по части 8 статьи 20.2. После этого политика отпустили до суда, дата которого еще неизвестна.