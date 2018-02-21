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Суд арестовал Леонида Волкова 30 суток за призывы к “Забастовке избирателей”

Среда, 21 февраля 2018

Судья Симоновского райсуда Москвы Дмитрий Суслов арестовал на 30 суток Леонида Волкова, главу федерального штаба Алексея Навального. Об этом сообщает “Медиазона.

Волкова признали виновным по части 8 статьи 20.2 (повторное нарушение на митингах). Утверждалось, что он призывал к несогласованной акции “Забастовка избирателей”, коротая состоялась в Москве 28 января.

Волкову вменили два ретвита. Один из них был сделан 22 января и содержал ссылку на пост Навального о школьных референдумах. “В конце поста есть одна фраза, в которой сказано: если вам не нравится то, что происходит в стране, находите город, в котором вы живете и находите митинг. 28 января по всей стране состоялись более 80 митингов, подавляющее большинство которых были согласованы, – заявил Волков в суде. – Я вел митинг в Екатеринбурге, он прошел без задержаний и так далее. Своим твитом я обратил внимание на пост Навального про школьный референдум, а фраза Навального не содержит призывов выходить на акции”.

Кроме того, 22 января организаторы “Забастовки избирателей” в Москве все еще вели переговоры с мэрией. Таким образом, акцию в это время нельзя было считать несогласованной, подчеркнул Волков.

Второй ретвит с видео задержания Навального в Москве Волков сделал уже после начала акции в столице. “Давайте подумаем, если я дал ссылку на ролик с задержанием Навального, наверное, я сделал это после того, как это состоялось. И никак не мог организовать это. Сделан этот твит был в Екатеринбурге, это вопрос подсудности”, – заявил Волков.

По словам Волкова, он решил поставить эксперимент и специально ничего не писал о “Забастовке избирателей” до того, как мероприятие состоялось. “Мне кажется, я выиграл переходящий приз в номинации на самый удивительный административный арест (хотя, конечно, это ненадолго: российская Фемида умеет удивлять)”, – написал политик после оглашения решения суда.

В четверг днем в столичном аэропорту Шереметьево Волкова задержали силовики из 2-го оперативного полка УМВД по Москве, занимающегося в частности разгоном протестных акций. Он намеревался вылететь в Уфу. “Один из самых важных регионов с точки зрения организации наблюдения на выборах”, – пояснял Навальный.

Волкова доставили в ОП “Даниловский”, где на него оформили протокол. После этого Волкова отвезли в Симоновский райсуд.

28 января Навальный был задержан на Тверской примерно через 3 минуты после появления на акции “Забастовка избирателей”. Поздно вечером в тот же день политика освободили из ОП “Якиманка”, не ознакомив с протоколом.

16 февраля Тверской райсуд столицы вернул дело Навального в полицию из-за ошибок в материалах.

В четверг Навального также задержали сотрудники 2-го оперполка. Политика отвезли в ОП “Якиманка”, где ему вручили протокол по части 8 статьи 20.2. После этого политика отпустили до суда, дата которого еще неизвестна.