Четверг, 22 февраля 2018

Спецпрокурор по делу о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года Роберт Мюллер предъявил новые обвинения бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа Роберту Мюллеру и его экс-советнику Рику Гейтсу. Обвинительный акт опубликован на сайте Минюста США.

Манафорта обвинили в подготовке ложных налоговых деклараций, сокрытии иностранных банковских счетов и банковском мошенничестве, его помощника – в банковском мошенничестве и подаче ложных деклараций о доходах.

Согласно обвинениям, Манафорт и Гейтс в 2006-2015 годах заработали несколько десятков миллионов долларов, занимаясь лоббистской деятельностью в США в интересах Виктора Януковича, украинского правительства и правящей Партии регионов, а после победы революции – в интересах Оппозиционного блока. Из документа следует, что Манафорт и Гейтс продолжали лоббировать интересы Януковича после его бегства из Украины.

Полученные средства, говорится в обвинении, политтехнолог и его помощник хранили на банковских счетах и счетах компаний, открытых на Кипре, Сент-Винсент и Гренадинах, Сейшелах и в других странах. Они не отчитывались о доходах от лоббизма в США. При этом Манафорт под залог этих денег брал кредиты в американских банках, а Гейтс покупал предметы роскоши. Всего, по версии обвинения, на офшорные счета Манафорта было переведено 75 миллионов долларов, 30 из которых он скрыл от американских органов власти.

В октябре прошлого года Большое жюри присяжных предъявило Манафорту и Гейтсу обвинения по 12 эпизодам, среди которых заговор против Соединенных Штатов, а также один эпизод отмывания денег, один – работы в качестве иностранного агента без положенной регистрации и два – лжесвидетельства, в том числе в связи с работой незарегистрированным иностранным агентом. Наконец, ему вменены семь эпизодов нарушения банковской и финансовой отчетности.

Оба обвиняемых отправлены под домашний арест. Вину ни Манафорт, ни Гейтс не признают.