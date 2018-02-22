Четверг, 22 февраля 2018

Московский окружной военный суд приговорил шестерых граждан Таджикистана к лишению свободы на сроки от 12 до 18 лет за попытку взорвать маршрутку в подмосковных Люберцах в 2016 году. Об этом сообщает РИА “Новости”.

“Признать подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначить им наказание в виде лишения свободы: Латипову – на 12 лет, Муминову – 18 лет, Самардини – 18 лет, Хасанову – 18 лет. Хикматуллои – 13 лет, Юлдашеву – 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима”, – огласил приговор судья Игорь Семин.

Подсудимые признаны виновными по шести статьям Уголовного кодекса – в приготовлении к теракту (часть 3 статьи 30 – пункта “а” части 2 статьи 205), участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5), незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ организованной группой (часть 3 статьи 222.1), участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4). Четверо подсудимых признали вину полностью, двое – частично.

Прокурор в ходе прений требовал для подсудимых наказания от 12 до 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 400 тысяч рублей каждому.

Как установило следствие, подсудимые были приверженцами радикального ислама, из-за чего решили примкнуть к группировке “Исламское государство” и прошли обучение у террористов. “В качестве “входного билета” им было предложено совершить теракт. Подсудимые, утверждает гособвинение, решили подорвать маршрутное такси в Люберцах. Чтобы осуществить свой план, они оставили внутри машины ведро со взрывчаткой и прикрепленным к ней в качестве пускового механизма телефоном”, – сообщили в пресс-службе суда. Взрыва удалось избежать, потому что пассажиры маршрутки заметили устройство.

Ранее о деле не сообщалось. В суде огласили лишь вводную и резолютивную часть приговора, фабула дела и роль каждого не излагались.