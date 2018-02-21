Среда, 21 февраля 2018

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко заявил РБК, что его “очень огорчили” слова актера Алексея Серебрякова о том, что составляющими национальной идеи России являются сила, наглость и хамство. “Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан, расскажите ему (Серебрякову) об этом”, – сказал депутат. “Как к актеру, я, конечно, хорошо к нему отношусь. Но поскольку он высказывался не как актер, а как гражданин России, то актерская деятельность значения не имеет при таких высказываниях. Вот так сказал – а про папу и маму он вспомнил в этот момент?” – отметил он. “Он (Серебряков) сказал так не о правительстве, а о России. Знаете, у каждого своя мама, и не всегда она сильно красивая, но это мама”, – заключил он. Бортко подчеркнул, что национальная идея России состоит в любви к Родине.

РБК

Когда в 1970 году меня в Союзе писателей прорабатывали за первую часть “Чонкина”, среди прорабатывающих были не только Грибачев или, например, некий Винниченко… вот вступает в хор один из “порядочных”… Он испытал горькое разочарование, подобно тому, какое испытывает, когда у такого тонкого эстета, как Альфред Мюссе, встречает явные грубости… Не успел я опомниться от Альфреда Мюссе, встает другой… Он говорит глухим голосом. Он Володю (чтоб подчеркнуть бывшую близость) знает давно. Знает как писателя честного, думающего. Но, понимаешь, Володя (это уже прямо ко мне), писатель может и должен критиковать все, он может подвергнуть самой резкой сатире любые наши недостатки, любого бюрократа… но есть один герой, которого критиковать никогда нельзя, – это народ. Этого не позволяли себе даже такие гиганты, как Салтыков-Щедрин и Гоголь. Гоголь, который беспощадно высмеял многие недостатки прежней Руси, написал затем: “Птица-тройка!..”

Владимир Войнович. “Иванькиада”