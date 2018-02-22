Четверг, 22 февраля 2018

Четыре журналистки парламентского пула на условиях анонимности сообщили “Дождю” о домогательствах со стороны главы комитета Госдумы по международным делам, депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.

Одна из журналисток рассказала, что депутат приставал к ней в его думском кабинете, когда она брала у Слуцкого интервью. “Он прислонил внутреннюю часть ладони к моему лобку и провел рукой вверх. Это произошло в прошлом году. После этого я больше с ним не общалась и избегаю его”, – рассказала она.

По словам другой собеседницы “Дождя”, работающей на одном из телеканалов, она столкнулась с приставаниями Слуцкого, когда приглашала его на эфир. “На мои смс (с приглашением в эфир) он отвечал, что придет в студию, только если я с ним поужинаю. Когда он пришел на эфир, он пытался поцеловать меня в губы и потрогать за ягодицы”, – сообщила она.

“Со мной этого не было, но я слышала об этом неоднократно, это происходит не первый год, по словам моих коллег. Об этом знает вся Госдума”, – цитирует телеканал еще одну журналистку.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что “ничего не слышал” о таком поведении Слуцкого. “Первый раз слышу. Обязательно с ним (Слуцким. – Ред.) побеседую, узнаю. Но здесь надо смотреть цель. Может быть, он хочет у журналистов вызвать интерес к себе. Может быть, этим он хочет заставить: приходите, берите интервью, – сказал политик. – Я не говорю, что это хорошо. Просто есть мотив. Я помню, в младших классах школы мы дергали девочек за косичку, чтобы она повернулась и посмотрела, другого пути не было у нас”.