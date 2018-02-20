Вторник, 20 февраля 2018

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт “МБХ-медиа”. Об этом сообщает редакция издания со ссылкой на реестр цензурного ведомства.

“Причины блокировки пока неизвестны. Никаких писем от Роскомнадзора нам не поступало”, – заметила главред ресурса Вероника Куцылло.

По состоянию на 20:05 мск сайт свободно открывался в российской столице. Однако уже в 21:17 он открываться перестал.

“МБХ-медиа” был открыт 21 декабря прошлого года редакцией “Открытой России”, после того как ранее действовавший сайт ОР Роскомнадзор заблокировал по “закону Лугового”. “Редакция “Открытой России” не собирается и дальше существовать за счет постоянной смены зеркал после очередных блокировок”, – говорилось в соответствующем заявлении.

Уверенность в том, что новый сайт также не будет заблокирован, редакция объясняла тем, что “МБХ-медиа” не связан с движением “Открытая Россия”, а принадлежит “лично российскому гражданину Михаилу Ходорковскому”.

Между тем персональный сайт бывшего олигарха Ходорковский.Ру был заблокирован 12 декабря 2017-го одновременно с сайтами ОР и “Открытого университета”.

Право блокировки сайтов “нежелательных” НПО предусмотрено поправками в “закон Лугового”, принятыми в ноябре. При этом российская организация с названием “Открытая Россия” в список “нежелательных” включена не была – таковыми объявили лишь две одноименные структуры, зарегистрированные в Великобритании.

“Грани” были в числе первых изданий, заблокированных по “закону Лугового”. Доступ к ресурсу закрыли 13 марта 2014 года, накануне аннексии Крыма. Как утверждали чиновники, “совокупность контента” сайта якобы побуждает читателя к участию в “акциях, проводимых с нарушением общественного порядка”. Прежде чем для российских пользователей было создано “неблокируемое” зеркало https://grani-ru-org.appspot.com/, РКН внес в реестр запрещенных ресурсов больше 700 зеркал нашего сайта.