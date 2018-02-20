Вторник, 20 февраля 2018

Пятеро граждан, задержанных 19 февраля в Челябинске по делу о хулиганстве, которое полиция открыла после акции у областного УФСБ, еще во вторник вечером были освобождены. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на Вячеслава Панина, адвоката одного из фигурантов.

Как уточнил один из фигурантов дела, анархист Дмитрий Семенов, его освободили под подписку о невыезде. Двум другим фигурантам – Дмитрию и его подруге Анастасии (фамилии не уточняются) мера пресечения не избиралась.

Еще двое задержанных – двоюродный брат Семенова, а также друг активиста, находившийся в городе проездом, – проходят по делу свидетелями. Тем не менее они также оставались в полиции до второй половины дня 20 февраля; отпустили обоих несколько раньше, чем активистов.

По данным Панина, Семенов и двое других анархистов находятся в статусе подозреваемых. Между тем сам Семенов рассказал, что ему уже предъявлено обвинение.

При обысках в понедельник, прошедших у Семенова, его двоюродного брата и Дмитрия, вместе с которым живет Анастасия, были изъяты компьютеры и мобильники. Семенов сообщил, что у него забрали также книги, документы и деньги. Ночь и следующий день задержанные провели в региональном УФСБ, где к ним, как рассказал активист, “применялись меры физического воздействия”.

“Я стоял в неудобной позе часами, пережимали руки наручниками, следы от наручников есть, – рассказал активист. – Брата и моего проезжего друга (даже несмотря на то, что они свидетели, а не подозреваемые. – Ред.) били шокером”.

“Меня на акции не было, пытаюсь защищать свое алиби, – заключил Семенов. – О проведении акции до момента задержания мне известно не было. Показания дал соответствующие”.

Акция у областного УФСБ была проведена вечером 14 февраля в связи с пытками фигурантов дела “Сети” – вымышленной ФСБ террористической анархистской организации; аресты по делу прошли в Пензе и Петербурге, и в обоих городах обвиняемых жестоко пытали. Протестующие закрепили на заборе управления спецслужбы баннер с надписью “ФСБ – главный террорист”, после чего бросили за забор дымовую шашку.

Челябинск: три анархиста задержаны по делу о хулиганстве после акции у областного УФСБ. Подробнее: https://t.co/3Ok0uzbRyq pic.twitter.com/cUAiNjR1BZ

— Грани.Ру (@GraniTweet) 20 февраля 2018 г.

На сайте областного УМВД акция описывалась так: “У одного из административных зданий в центре города Челябинска неизвестными лицами размещен баннер экстремистского содержания”. Дело открыли по пункту “б” части 1 статьи 213 УК (хулиганство по мотивам ненависти либо вражды). Эта норма предусматривает до пяти лет колонии.

О задержаниях активистов, в которых участвовали оперативники как ЦПЭ, так и ФСБ, СМИ сообщили утром во вторник. Позже неофициально сообщалось, что подозреваемых отправили в ИВС. Однако и в ИВС, и в городском ОП “Центральный”, и в УФСБ – где на самом деле и находились задержанные – адвокату “Агоры” Андрею Лепехину заявляли, что активистов у них нет. Начальница отдела дознания ОП “Центральный” утверждала, что после допросов всех фигурантов отпустили.

В своей публикации о деле областное УМВД сообщало, что пытается выявить “дополнительные эпизоды их (фигурантов. – Ред.) противоправной деятельности”. Однако “Медиазона” не уточняет, шла ли на допросах речь о каких-либо иных эпизодах помимо акции у главка ФСБ.