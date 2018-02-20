Вторник, 20 февраля 2018

Али Алиев, житель аула Кидеро – центра Цунтинского района Дагестана, – задержан после расстрела православных прихожан в Кизляре, совершенного в воскресенье уроженцем этого же аула Халилом Халиловым. Такую информацию сообщают “Кавказ.Реалии”.

Утром во вторник, говорится в публикации, к дому 42-летнего Алиева, отца нескольких детей, на пяти машинах приехали полицейские, в том числе оперативники ЦПЭ. Они устроили обыск, по итогам которого сообщили, что нашли под ванной патроны, а также, как уточняет “Черновик”, гранату.

Понятыми выступали односельчане Алиева Сейпудин Магомедов и Шамиль Сиражудинов. Они отказались подписывать протокол обыска, указав, что в дом их завели лишь после того, как было объявлено об обнаружении боеприпасов.

За это Магомедова и Сиражудинова увезли вместе с Алиевым в райотдел полиции. Позже, однако, обоих понятых отпустили.

Между тем Алиев остается в полиции. “Черновик” со ссылкой на МВД по Дагестану пишет, что ему вменяют статью 222 УК (незаконное хранение боеприпасов).

Местные жители в виновность земляка не верят. Они убеждены, что боеприпасы Алиеву подбросили, чтобы представить его сообщником Халилова. Племянник задержанного Малик Саидов отметил, что виновник расстрела прихожан еще в детстве уехал из Кидеро; в дальнейшем он жил в селе Рассвет Тарумовского района, примерно в 15 километрах к северу от Кизляра. По словам Саидова, Алиев даже не был знаком с Халиловым.

27 жителей Кидеро направили прокурору Цунтинского района Рашиду Исмаилову заявление с требованием вмешаться в ситуацию.

Между тем журналист региональной газеты “Новое дело” Магомед Магомедов рассказал о случае Алиева членам президентского Совета по правам человека, в среду проводившим выездное заседание в Махачкале.

Днем 18 февраля 22-летний Халилов, вооруженный охотничьим ружьем и ножом, с криками “Аллаху акбар!” подбежал к церкви Георгия Победоносца, откуда по окончании службы выходили прихожане, и открыл по ним стрельбу. Как передает СКР, четыре женщины погибли на месте, а еще три женщины попали в больницу с тяжелыми ранениями и одна из раненых там умерла.

Также Халилов открыл огонь по прибывшим к месту инцидента полицейским и росгвардейцам и ранил двух силовиков, прежде чем был убит сам.

Позже появилась информация, что перед атакой Халилов опубликовал в интернете видео с призывом к мусульманам “присоединиться к расправе”.

В первые часы после теракта СМИ сообщили, что к атаке на верующих причастны двое – муж и жена. Как утверждалось, женщина убежала еще до того, как муж начал стрельбу, но вскоре была задержана силовиками. Однако позже региональное МВД информацию о сообщнице опровергло.