Среда, 21 февраля 2018

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил слушания по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, уличенного в применении мельдония на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом сообщается на сайте суда.

Как поясняется в публикации, на отмене слушаний, назначенных на четверг, настаивали все стороны процесса – как сам Крушельницкий, так и выступившие против него Международный олимпийский комитет и Всемирная федерация керлинга.

Решение по делу российского спортсмена будет принято днем в четверг по итогам изучения письменных материалов. После вынесения решения CAS распространит соответствующий пресс-релиз.

Об отказе Крушельницкого от проведения слушаний стало известно в среду вечером. “Я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил, – говорилось в заявлении спортсмена. – Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков”.

Поэтому, заключил спортсмен, проведение слушаний в CAS “бесполезно и бессмысленно”.

В то же время в заявлении утверждалось: “Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг”.

На играх в Пхёнчхане Крушельницкий завоевал бронзовую медаль. Однако в воскресенье Международный олимпийский комитет уведомил команду “Олимпийские спортсмены из России”, что керлингиста подозревают в применении мельдония. В понедельник CAS открыл против спортсмена дело.

20 февраля Олимпийский комитет России подтвердил присутствие мельдония в допинг-пробе Крушельницкого.