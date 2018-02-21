Среда, 21 февраля 2018

Завершение сделки по продаже 14,16 процента “Роснефти” китайской фирме CEFC не состоялось из-за отсутствия средств у покупателя. Об этом в среду вечером сообщил РБК.

О готовящейся сделке стало известно 8 сентября прошлого года. Бóльшую часть своей доли в “Роснефти” готовился продать консорциум QHG Oil, в который входят Glencore и Qatar Investment Authority. Тогда главный исполнительный директор российской госкомпании Игорь Сечин заявлял, что закрыть сделку предполагается до конца 2017-го.

Однако продажа до сих пор не состоялась. Glencore 21 февраля объявил, что теперь завершение сделки ожидается до конца первой половины нынешнего года.

Как сообщалось ранее, цена контракта составляет 9,1 миллиарда долларов, причем, по информации Reuters, 60-70 процентов этой суммы CEFC намеревалась получить в долг. 5 миллиардов евро компании пообещал выделить ВТБ под залог всего пакета акций, а еще часть средств CEFC рассчитывала привлечь у государственного Китайского банка развития (CDB).

Однако, передает РБК со ссылкой на источник, близкий к CDB, по состоянию на середину февраля вопрос займа у этого банка решен еще не был. По словам одного из собеседников издания, причина состоит в том, что CEFC – частная фирма, а в прошлом году китайские власти затруднили размещение частными компаниями средств за рубежом.