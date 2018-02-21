Среда, 21 февраля 2018

В Петербурге СКР начал проверку по факту пыток оперативниками ФСБ антифашиста Виктора Филинкова, который арестован по делу вымышленной силовиками террористической анархистской группировки “Сеть”. Об этом в среду вечером сообщил на своей ФБ-страницы адвокат политзека Виталий Черкасов.

21 февраля к Филинкову в СИЗО-3 центрального главка ФСИН, неофициально контролируемый ФСБ, явился замначальника военного отдела СКР по Петербургскому гарнизону. Разговор он начал фразой: “До нас дошло. Начата проверка”.

“Фраза не удивила, – заметил Черкасов. – Проверка начата на 27-е сутки после причинения Виктору телесных повреждений. А до этого мы получали одни отписки”.

В четверг, заключил адвокат, он намерен встретиться с чиновником, который ведет проверку.

23-летний Филинков был задержан 23 января и два дня спустя арестован по части 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообществе; от 5 до 10 лет колонии). После ареста он сообщил о жестоких пытках, которым подвергся после задержания. ОНК зафиксировала у политзека множественные следы ожогов от электрошокера на груди и правом бедре, а также гематому на правой щиколотке. Кроме того, общественники упомянули шапку со следами крови – ею силовики вытирали Филинкову кровь. Также отмечались следы от наручников на запястьях арестованного.

В среду “Медиазона” опубликовала подробный рассказ самого Филинкова о пытках, которым его подвергали в первый день после задержания.

В результате издевательств политзек дал признательные показания. Однако после ареста он их дезавуировал и теперь вину признавать отказывается.

Адвокат Черкасов, занявшись защитой Филинкова, сразу начал добиваться возбуждения дела о его пытках, однако почти месяц усилия юриста оставались безрезультатными. Так, 10 февраля стало известно, что в проверке заявления Черкасова отказала прокуратура Западного военного округа. Документ был передан в УФСБ по Петербургу и Ленинградской области – то есть в ту структуру, которая и виновна в пытках политзека.

Пыткам подвергся и второй арестованный по делу “Сети” в Петербурге – Игорь Шишкин. Кроме того, ФСБ пытала свидетеля по делу Илью Капустина, который не принадлежит к антифашистам, а знаком с Филинковым по работе.

Известно также о жестоких пытках по крайней мере некоторых из шестерых фигурантов дела “Сети”, арестованных осенью прошлого года в Пензе.

В Москве и Челябинске левые активисты проводили акции прямого действия против пыток арестованных по делу.