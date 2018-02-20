Вторник, 20 февраля 2018

Федеральная служба безопасности возбудила дело о хищении 45 миллионов рублей в Малом драматическом театре в Петербурге, который возглавляет режиссер Лев Додин. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление спецслужбы.

“Группой лиц было похищено и присвоено не менее 45 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на выполнение работ по проектированию новой сцены Академического Малого Драматического театра – Театра Европы”, – говорится в сообщении ФСБ.

Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). “Ряд фигурантов дела задержан, решается вопрос об избрании им меры пресечения”, – сообщили в спецслужбе. Имена задержанных не называются.

Между тем министр культуры Владимир Мединский заявил, что расследование инициировало его ведомство. “По нашей инициативе начато расследование в Малом драмтеатре на стройке. Я очень доволен, что два года нашей борьбы с подрядчиками этого строительства увенчались сегодня принятием жестких, радикальных мер, считаю это большим нашим общим успехом”, – сказал министр.

Строительство новой сцены МДТ должно быть завершено к концу 2019 года. Общая площадь нового здания должна составить 23 тысячи кв.м. Новая сцена Театра Европы будет семиэтажной. В структуре нового комплекса появятся сцена-трансформер на 600 мест, камерная сцена на 75 мест, три репетиционных зала, технические, складские, административные и другие помещения. Общая сумма контракта превышает 2 миллиарда рублей.

12 января 2017 года в Министерстве культуры сообщили о расторжении в связи со срывом работ контракта с подрядчиком строительства, компанией “Стройсоюз СВ”, заключенного в 2015 году. Был подан иск о возврате неотработанного аванса.

В августе прошлого года “Коммерсант” сообщал, что ФСБ проводит финансовых злоупотреблений, допущенных в ходе реализации госконтракта на проектирование здания МДТ, заключенного в 2013 году с АО “Театрально-декорационные мастерские”. Силовики провели выемку документов в офисе Северо-Западной дирекции Минкульта по строительству и реставрации (СЗД).

Отмечалось, что ТДМ фигурирует в уголовном деле бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна. Он был арестован по подозрению в организации коррупционной схемы с участием ТДМ на скандальном строительстве “Зенит-арены”. Кроме того, в марте 2016 года была проведена проверка деятельности СЗД с 2012 года, в результате были “установлены нарушения при заключении и оплате контрактов”, “выявлено нецелевое и несвоевременное использование средств федерального бюджета”.

Кроме этого, ТДМ фигурирует в уголовном деле о хищении бюджетных средств с реконструкции Большого драматического театра имени Товстоногова, где была выявлена недостача сценического оборудования. Контракт на поставку его части был заключен с ТДМ, сообщает РАПСИ. При этом работы выполняла АО “Балтстрой”, руководители которой проходили по “делу реставраторов” и были осуждены вместе с бывшим замминистра культуры Григорием Пирумовым.

Народный артист России Додин занимает пост художественного руководителя театра с 1983 года. В 2002 году он также стал директором МДТ. В 1992 году Додин и его театр были приглашены в состав Союза театров Европы. В сентябре 1998 года МДТ получил статус “Театра Европы”, третьим после Театра Одеон в Париже и театра “Пикколо” в Милане.