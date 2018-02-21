Среда, 21 февраля 2018

Мосгорсуд признал законным продление до 19 апреля домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова и бывшего гендиректора “Седьмой студии” Юрия Итина, а также срока содержания под стражей экс-генпродюсеру Алексея Малобродского. Об этом сообщает ТАСС.

“Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобы защиты без удовлетворения”, – говорится в решении суда.

При этом Серебренникову разрешили присутствовать в Ростов-на-Дону на похоронах его матери, которая умерла 16 февраля. На заседании суда режиссер сообщил, что недавно вернулся оттуда.

На заседании Малобродский заявил, что следователь не разрешил ему общаться с родственники по телефону из СИЗО. “Буквально вчера я получил от следователя (Александра) Лаврова отказ на просьбу о телефонных звонках с женой и дочерью. Причем заявление было подано в середине декабря. Получается, на то, чтобы написать три строки, которые есть в отказе, понадобилось два месяца”, – сказал обвиняемый.

Кроме того, следователь отказал Малобродскому во встрече с представителем посольства Израиля, гражданство которого имеет обвиняемый. “Посольство готово было предоставить гарантии, что я не получу дубликаты никаких документов, имеющихся в распоряжении следствия, – заявил Малобродский. – В этом случае отпали бы вообще все основания для сохранения мне меры пресечения в виде заключения под стражей”.

12 января СКР завершил следствие по основному делу “Седьмой студии”. Обвиняемые -Серебренников, Малобродский, Итин, а также директор Российского академического молодежного театра, в прошлом начальница департамента Минкульта Софья Апфельбаум – приступили к ознакомлению с материалами дела.

Также завершено следствие и по двум делам, выделенным из основного дела “Седьмой студии” в отдельные производства. По одному из дел проходит бывшая главбух организации Нина Масляева. Она единственная из фигурантов, которая признала вину и заключила с прокуратурой сделку, в рамках которой дала показания против бывших коллег. Ее будут судить в особом порядке.

По второму делу обвиняется преемница Малобродского в должности генпродюсера “Седьмой студии” Екатерина Воронова, которая скрылась за границей. Обычно следствие по делам лиц, находящихся в розыске, приостанавливают, однако расследование в отношении Вороновой приостановлено не было. Как можно предположить, суд над ней также будет заочным; часть 5 статьи 247 УПК (участие подсудимого) допускает проведение заочного процесса по обвинению, инкриминированному эмигрантке.

Всем шестерым обвиняемым инкриминирована часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающая до 10 лет колонии. Первоначально СКР оценивал сумму ущерба от хищений, вмененных фигурантам, в 68 миллионов рублей. В окончательной редакции обвинения это значение, однако, выросло почти вдвое – до 133 миллионов. В остальном фабула дела осталась неизменной.

16 января судья Басманного райсуда Москвы Евгения Николаева продлила срок домашнего ареста Серебренникова и Итина, а также содержания в СИЗО Малобродского.