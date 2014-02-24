Четверг, 22 февраля 2018

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Крысный ход

Януковича сдали почти все. Неделю назад его приказам повиновались, и вот на тебе: партия надела очки и обнаружила, что приказы–то преступные. Малоумный, но законно избранный президент Украины внезапно оказался и лгуном, и трусом, и кровавым палачом, и изменником. Вчера еще гарант Конституции, он сегодня никто, человек без лица, одинокий затравленный беглец в поисках пристанища и убежища.

Илья Мильштейн

24.02.2014

Четыре года назад Виктор Янукович бежал в Россию. Сейчас обстоятельства его исчезновения из Киева, а потом и с украинской территории рассматривают в суде по обвинению в государственной измене, показания дают бывшие и действующие политики, включая нынешнего президента Украины. Но без главных участников процесса – самого Януковича и Владимира Путина – суд все равно не сможет ответить на самый главный вопрос: почему он бежал?

Конечно, спустя четыре года Янукович может казаться слабым, беспомощным и полностью утратившим поддержку населения и силовых структур. Четыре года назад так не казалось. Да, после расстрела протестующих на Майдане – легендарной “Небесной сотни” – оппозиционеры были ожесточены, многие не принимали достигнутого при международном посредничестве соглашения о досрочных выборах главы государства и требовали немедленной отставки Януковича. Но сил для реального штурма президентской резиденции у Майдана не было даже тогда. Если бы силовики хотели, они в случае попытки такого штурма отстояли бы Межигорье. Но они не хотели, они даже не пытались. Они просто взяли и ушли – хотя никакого штурма не было. Почему они ушли?

Хорошо, предположим, что и Янукович, и – самое важное – его охрана понимали, как после убийства людей настроен Киев, и могли не считать пребывание в столице – и охрану того, кого так ненавидят киевляне, – безопасным делом. Но на востоке страны настроения были совсем другие. Майдан вовсе не воспринимался там в качестве общенационального протестного движения, местные майданы были немногочисленны, их участников избивали и убивали. Зато именно из жителей восточных областей формировался Антимайдан. Янукович отправился не куда-нибудь, а в Харьков – крепость Антимайдана. Глава областной администрации Михаил Добкин и мэр Харькова Геннадий Кернес считались главными вербовщиками “титушек” для противостояния с майдановцами. В Харькове готовился региональный съезд в поддержку президента. Но перед приездом Януковича в Харьков Добкин и Кернес съездили в Россию, а вернувшись, фактически отказали президенту в поддержке и свернули съезд. Почему они его предали?

Тогда Янукович отправился не куда-нибудь, а на родину, в Донецк, – но и там не нашел поддержки у местных элит, всегда внимательно следивших за мановением руки самого богатого человека страны Рината Ахметова. Ахметов общался с Януковичем, но скорее равнодушно. Янукович бежит и из Донецка. Теперь ему остается только Крым – и Россия.

Утверждать, что Януковичу некуда было деться просто потому, что в Киеве была уже другая власть и его могли задержать в любой момент, значит переоценивать возможности этой новой власти. Когда только появится возможность, силовики в Крыму, Донецке и Луганске перестанут подчиняться ей и перейдут на сторону никому не известных “ополченцев” и диверсантов из России. Почему же они не защитили своего президента, а какого-то там уже практически забытого Болотова или Аксенова готовы были защищать?

Потому что приказа не было. Потому что приказ должен был поступить не из Киева, а из Москвы. А в Москве были заинтересованы только в одном – “выкурить” Януковича с Украины, получить “легитимного” в заложники. Ради этого нагнеталась напряженность в последние дни Майдана, ради этого срывались все планы по поддержке Януковича на востоке. Янукович должен был попасть в клетку – и клетка захлопнулась.

Зачем? Наверняка мы узнаем об этом только спустя годы, когда получим доступ к архивам упраздненной ФСБ. Но в целом логика ясна: только с полностью послушным, лишенным какой-либо внутренней опоры президентом страны можно было расчленить Украину, создать на востоке марионеточный режим и с его помощью восстановить влияние уже на всей остальной территории. В конце концов, оказавшийся в России Янукович уже начал действовать: подписал представление о назначении нового главы правительства Крыма, что позволило “легитимизировать” Аксенова, подготовить аннексию полуострова и попросить о вводе российских войск. Не Кернес, не Добкин, не Ахметов должны были вернуть Януковичу его власть – а российские оккупанты, рассчитывавшие на цветы и марши. Вот почему Москва не давала действовать даже тем, кто был с ней заодно, – и спасла их. О Януковиче вспоминают, только когда идет суд. А Кернес до сих пор мэр, Добкин создает новую партию, Ахметов все еще богаче всех остальных.

Вернуть Януковича не удалось только потому, что российская власть недооценила готовность украинцев защищать свое государство – полуразрушенное, неэффективное, но все еще способное опереться на народный энтузиазм. Вот этот-то самый энтузиазм, недоступный для понимания ни Януковичу, ни Путину, ни кому-либо еще, кто живет ради лишнего миллиарда, роскошной резиденции или возможности самоутверждения во власти, и спас тогда Украину. Столь тщательно распланированное бегство превратилось в фарс, а выражение “легитимный” стало напоминать уголовную кличку, а не приставку к должности. Янукович окончился.

Началась война.