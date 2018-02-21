Среда, 21 февраля 2018

Бывший глава ЛНР Игорь Плотницкий, в ноябре прошлого года свергнутый и бежавший в Россию, арестован и заключен в петербургский СИЗО-1 “Кресты”. Как сообщает “Остров”, об этом в понедельник в эфире лояльного боевикам youtube-канала PolitWera сообщил Владлен Заруба – первый зам Валерия Болотова, являвшегося главой ЛНР до Плотницкого.

“Он живет в “Крестах” сейчас и дает показания. И дает очень хорошие показания, – цитирует “Остров” интервью Зарубы. – Я так понимаю, после показаний Плотницкого под арест в России взяли его куратора-подельника, скажем так, – не помню фамилии, один из хозяев Алчевского меткомбината”.

15 января начальник аппарата СБУ Игорь Гуськов на вопрос “Громадського радіо” о местонахождении Плотницкого ответил: “По нашим материалам, Плотницкий находится на территории Российской Федерации. И это все пока, что я могу сказать. Потому что много можно рассказывать, но лучше показывать конкретными материалами”.

21 ноября 2017 года часть отрядов ЛНР при поддержке боевиков ДНР выступила против Плотницкого. 23 ноября, после двух дней вооруженного противостояния, глава ЛНР бежал в Россию. На другой день глава “МГБ ЛНР” Леонид Пасечник объявил, что Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. 25-го числа “народный совет республики” назначил Пасечника и.о. главы ЛНР.

Законные власти Украины возбудили против Плотницкого два уголовных дела. Суд по первому делу – о похищении в июне 2014 года украинской летчицы Надежды Савченко – продолжаются в Подольском райсуде Киева с августа 2016-го. Он проходит в отсутствие самого обвиняемого.

По второму делу Плотницкому вменяется причастность к обстрелу украинского военно-транспортного самолета, также совершенного в июне 2014-го. В результате атаки погибли все 49 человек, находившихся на борту. Слушания по этому делу, переданному на рассмотрение в Красногвардейский райсуд Днепра, неоднократно откладывались; последний раз, как писал “Укринформ”, их перенесли на 13 марта. Судья поручил полиции к этому времени обеспечить привод Плотницкого и двух других фигурантов дела либо уведомить об их местонахождении.