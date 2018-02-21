Среда, 21 февраля 2018

Для техники на электроходу, такой как электропогрузчики, ричтраки, электрокары, штабелеры источником энергии служит аккумуляторная тяговая батарея. Стандартная автомобильная батарея нужна при запуске двигателя. Тогда как тяговый аккумулятор считается неизменным источником электротока для моторов, вовлекающих в действие технику.

Как правильно выбрать аккумулятор

Без необходимости подзаряжать их щелочные и кислотные аккумуляторы функционируют около двенадцати часов. При покупке погрузчика у потребителя возникает вопрос, какой аккумулятор приобрести при поломке уже имеющегося в технике.

Желательно выбирать агрегат http://www.e-akb.ru, рекомендованный согласно руководству по работе автомобиля. Он точно подойдет, а вопросов и сложностей в процессе установки не будет.

Но есть иной вопрос: вместо подлинной модели можно купить фальшивую или аккумулятор низкого качества. Но этого можно избежать, если следовать рекомендациям по выбору детали.

Прежде всего, нужно присмотреться к корпусу. На нем отчетливо должна просматриваться маркировка производителя. Нужно прочесть дату изготовления, посмотреть, нет ли изъянов корпуса, пробок и выводных клемм. Устройство лучше покупать у известных поставщиков продукции.

Для техники на электроходу используются свинцово-кислотные аккумуляторы. Они обеспечивают деятельность моторов, приводящих в движение технику на складе.

Чтобы аккумулятор служил долго, нужно его бережно эксплуатировать, своевременно обслуживать и использовать качественное зарядное устройство.

Правила эксплуатации и хранения

Нужно периодически осматривать батарею на внешние повреждения, нет ли продуктов окисления на клеммах, утечки электролита. Необходимо периодически проверять содержание жидкого электролита, так как любая жидкость улетучивается, тем более в условиях высокой температуры и в складских помещениях.

Если его недостаточно, нужно добавить. При наличии внешних загрязнений на тяговом аккумуляторе их нужно убрать влажной тряпочкой. Нельзя применять масла, растворители и прочие химические вещества.

Не следует разбирать аккумулятор. При обслуживании агрегата соблюдать технику безопасности. Если жидкий электролит нечаянно попадет на кожу лица или в глаза, их нужно срочно промыть чистой водой. При правильном уходе и аккуратной эксплуатации тяговый аккумулятор прослужит не один год.