Понедельник, 19 февраля 2018

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты болотника Дмитрия Бученкова на приостановление производства по уголовному делу в связи с его исчезновением. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

В ноябре Бученков бежал из-под домашнего ареста в одну из европейских стран. По словам болотника, он решил скрыться, поскольку за полгода судебного разбирательства убедился, что его ожидает обвинительный приговор. 15 ноября судья Замоскворецкого райсуда Москвы Лариса Семенова заочно арестовала эмигранта и приостановила производство по делу.

Бученкова задержали 2 декабря 2015 года и на другой день отправили в московский СИЗО-5 “Водник”. Там он пробыл 15 месяцев. Лишь 2 марта 2017-го политзека перевели из СИЗО под домашний арест.

Слушания по делу шли в Замоскворецком райсуде с апреля. 39-летнему доценту политологии Бученкову были инкриминированы стандартные для Болотного дела часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти) и часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Как утверждало обвинение, 6 мая 2012-го на Болотной площади Бученков нападал на полицейских и переворачивал уличные туалеты. Всего ему вменили шесть эпизодов – больше, чем другим фигурантам. Потерпевшими по делу проходят семеро: шесть полицейских и сотрудник фирмы “Экоуниверсал”.

Между тем Бученков вообще не участвовал в акции на Болотной площади. 6 мая 2012 года он гостил у родителей в Нижнем Новгороде. Подтверждение этого содержится и в самих материалах дела – показания дорожной системы “Патруль”, зафиксировавшей передвижения его машины, однозначно свидетельствуют, что в Нижний Новгород он отправился 5-го числа, а вернулся в Москву лишь 8-го. На фото с Болотной изображен совершенно другой человек. Кто он, неизвестно; в группе поддержки Бученкова его называют Козырек, поскольку во время митинга на нем была бейсболка.

При этом еще в самом начале 2016 года по заказу адвоката Светланы Сидоркиной была проведена портретная экспертиза, подтвердившая, что Бученков и Козырек – разные лица. Однако СКР упорно игнорировал как результаты этого исследования, так и другие свидетельства непричастности активиста к делу.