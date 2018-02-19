Понедельник, 19 февраля 2018

В этом году Роскомнадзор проведет проверку исполнения соцсетями Twitter и Facebook российского законодательства. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров, сообщает Интерфакс.

“Поскольку у нас есть официальное письмо от компании Twitter, что в первой половине 2018 года данные наших граждан будут локализованы на территории Российской Федерации, проверка будет проходить только в этом плане”, – сказал Жаров.

В то же время в отношении Facebook проверка будет “более комплексная”. По словам Жарова, в начале февраля на встрече с представителями компании обсуждалось много вопросов. “Локализация баз данных на территории Российской Федерации, наличие или отсутствие офиса компании на территории Российской Федерации, удаление противоправного контента в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми социальными сетями, которые входят в сообщество Facebook, – перечислил их глава Роскомнадзора. – И, наконец, пояснения в отношении аккаунтов российских пользователей компанией Facebook”.

Относительно всех вышеперечисленных вопросов компании Facebook было вручено официальное письмо от Роскомнадзора, заявил Жаров. Ведомство будет в течение месяца будем ждать ответа, а в случае отсутствия реакции компании РКН будет считать, “что ответ отрицательный”.

“И, как я и говорил, что мы не просто планируем, а совершенно точно во второй половине 2018 года такую проверку проведем”, – подчеркнул Жаров.

Закон о персональных данных требует хранить информацию о российских гражданах на территории России. В первоначальной редакции закон, подписанный Владимиром Путиным в июле 2014 года, вступал в силу с 1 сентября 2016-го. Однако затем этот срок перенесли на сентябрь 2015-го, несмотря на негативную реакцию бизнес-сообщества.

В апреле прошлого года в РКН сообщили о согласии администрации Twitter перенести данные пользователей в Россию до середины 2018 года.

В сентябре Жаров завил, что владельцы Facebook должны в 2018 году локализовать персональные данные российских пользователей, иначе соцсеть будет заблокирована. “Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон (о хранении данных россиян в России. – Ред.) компанией Facebook был соблюден. В 2018 году все будет точно”, – сказал Жаров. – Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет… Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети”.