Понедельник, 19 февраля 2018

Контрольная проба, взятая у российского керлингиста Александра Крушельницкого, дала положительный результат на запрещенный препарат мельдоний. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета России.

“Мы выражаем искреннее сожаление по факту данного инцидента. Вместе с этим, обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена. Общеизвестно, что эффект от употребления мельдония достигается исключительно при его регулярном курсовом использовании, а метаболиты фиксируются в организме человека около 9 месяцев с момента окончания приема препарата. Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека”, – отмечается в сообщении.

В ОКР напоминают, что взятая 22 января проба Крушельницкого, была отрицательной,”равно как и все предыдущие”, взятые до Игр в Пхёнчхане. Таким образом, “факт осознанного или системного употребления запрещенного вещества не подтверждается”.

“В связи с этим Олимпийский комитет России инициирует всестороннее расследование обстоятельств случившегося, которое будет продолжено, в том числе, в рамках уголовного законодательства Российской Федерации для установления деталей произошедшего”, – заявили в ОКР. Мы полностью разделяем и поддерживаем позицию МОК и WADA с точки зрения применения принципа нулевой терпимости по отношению к допингу и принимаем все необходимые меры для того, чтобы виновные лица несли за это максимальную ответственность. Именно поэтому российская сторона заинтересована в проведении упомянутого расследования и выявлении истинных причин допингового инцидента”.

Федерация керлинга России создала специальную комиссию по расследованию инцидента с Крушельницким. Комиссия попросила СКР проверить, не могли ли спортсмену подмешать мельдоний, говорится в сообщении на сайте федерации.

Сам Крушельницкий заявил, что никогда не употреблял допинг и положительная проба для него стала шоком. “Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы. Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил, – говорится в официальном заявлении спортсмена. – Это огромный удар и по репутации, и по карьере. Не говоря о том, что только напрочь лишенный здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне. Именно поэтому я, как никто другой, заинтересован в проведении скорейшего расследования для выяснения причин случившегося”.

18 января Международный олимпийский комитет уведомил команду “Олимпийские спортсмены из России” о том, что один из ее участников подозревается в приеме запрещенных препаратов. Позже стало известно, что речь идет о Крушельницком. Керлингист в паре со своей женой Анастасией Брызгаловой заняли третье место на Олимпиаде в дабл-миксте. Эта бронзовая награда стала для России первой в истории керлинга.

В понедельник стало известно, что Спортивный арбитраж в Лозанне открыл антидопинговое дело против Крушельницкого. Дата слушаний по делу пока не назначена. Других подробностей также не приводилось.

Между тем в соответствии с олимпийскими правилами Крушельницкий сдал свою аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню в Пхёнчхане.