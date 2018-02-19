Понедельник, 19 февраля 2018

В Челябинске три анархиста задержаны в связи с акцией против произвола ФСБ, прошедшей вечером 14 февраля у регионального главка спецслужбы. Об этом сообщило Ура.Ру со ссылкой на источник в полиции.

Активистам вменена статья 213 УК (хулиганство). Обвинение им пока не предъявили. Все трое помещены в ИВС, говорилось в публикации.

Между тем вечером “Медиазона” передала, что ни адвокат “Агоры” Андрей Лепехин, ни родственники задержанных не могут выяснить их местонахождение. И в ИВС, и в городском ОП “Центральный”, и в УФСБ Лепехину сообщили, что активистов у них нет.

В свою очередь, начальница отдела дознания заявила, что после допросов всех трех задержанных отпустили. ОВД-Инфо – также со ссылкой на Лепехина – уточняет, что допросы, по словам начальницы, вел дежурный дознаватель, а кому дальше поручить дело, она решит в среду.

“Я боюсь, что ребят где-то держат по кабинетам, оформляя. Это раз, – заметил адвокат. – И есть вариант, что, может быть, еще одно дело где-то есть и могли оформить и куда-то отвезти. Обычно центр “Э” может прятать людей в ИВС соседнего города, Копейска”.

Лепехин добавил, что в среду рассчитывает выяснить фамилию дознавателя и уже у него поинтересоваться, где находятся активисты.

Тот факт, что по делу проводится дознание, а не следствие, позволяет заключить, что активистам вменен пункт “б” части 1 статьи 213 кодекса (хулиганство по мотивам ненависти либо вражды). Такое обвинение предусматривает до пяти лет колонии.

Утром “Медиазона” первой сообщила о задержании анархистов. Известно, что один из подозреваемых – Дмитрий Семенов; он координировал сбор помощи крымскому антифашисту Александру Кольченко, который отбывает 10-летний срок в ИК-6 строгого режима в Копейске, пригороде Челябинска. Фамилии двух других активистов издание, сославшись на просьбу источника, не уточнила – были приведены лишь имена: Дмитрий и Анастасия.

Дмитрия и его подругу Анастасию полицейские забрали из дома в понедельник около 22:30. С тех пор связи с ними не было. Когда был схвачен Семенов, неизвестно. Активисты сообщали, что не могут его разыскать.

Znak.com писал, что в задержаниях участвовали оперативники как ЦПЭ, так и ФСБ.

Акция 14 февраля была проведена в связи с пытками фигурантов дела “Сети” – вымышленной ФСБ террористической анархистской организации; аресты по делу прошли в Пензе и Петербурге, и в обоих городах обвиняемых жестоко пытали. Челябинские анархисты закрепили на заборе управления спецслужбы баннер с надписью “ФСБ – главный террорист”, после чего бросили за забор дымовую шашку.

Челябинск: три анархиста задержаны по делу о хулиганстве после акции у областного УФСБ. Подробнее: https://t.co/3Ok0uzbRyq pic.twitter.com/cUAiNjR1BZ

— Грани.Ру (@GraniTweet) 20 февраля 2018 г.

10 февраля акция “ФСБ – главный террорист”, также направленная против пыток арестованных по делу “Сети”, прошла в Москве. Десяток с небольшим анархистов и антифашистов перекрыли Мясницкую улицу, растянув баннер с таким лозунгом.

14-го числа двое предполагаемых участников акции – Елена Горбань и Алексей Кобаидзе – были задержаны по делу о январской атаке на районный штаб “Единой России” в Ховрине. Обоим вменили статью 214 УК (вандализм). Горбань дала признательные показания. 16 февраля обоих активистов освободили из ИВС под подписку о невыезде.