Понедельник, 19 февраля 2018

Дарья Костромина

31.01.2018

Факты о фальсификации

В прениях сторон на процессе фигуранта “дела 26 марта” Дмитрия Борисова прокурор Лариса Сергуняева потребовала для подсудимого три года общего режима. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала Тверского райсуда Москвы.

Чиновница отметила, что Борисов до сих пор не был судим и имеет положительные характеристики. Однако, продолжила прокурор, “общественная опасность” вмененных подсудимому действий такова, что наказанием за них может быть только реальный срок.

“Нет оснований не доверять показаниям полицейских…” – утверждала Сергуняева в своей речи. В этом месте ее прервал гражданский активист, бывший политзек Ильдар Дадин, пришедший в суд поддержать товарища. “А то, что это бандитские показания, – это не основание? – заявил активист. – Лживая мразь. Будешь сидеть за лживые слова”.

“Покиньте зал”, – потребовал судья Дмитрий Гордеев, ведущий процесс. Дадин подчинился. На выходе он сказал подсудимому: “Дим, держись!”

Всего на слушания явились около 40 человек. Чтобы разместить всю публику, в зал пришлось дополнительно занести скамьи.

В свою очередь, адвокаты Николай Фомин и Илья Новиков потребовали оправдать политзека, указав как на процедурные нарушения в деле, так и на необоснованность обвинения, в том числе на противоречия в показаниях свидетелей.

Сам Борисов в последнем слове отметил: “Я виноват лишь в том, что мешал похищать своего друга. По моему мнению, нельзя человека хватать и тащить, как скот, в автозак. В тот день более 1000 человек были задержаны даже не за несанкционированный митинг, а за – я долго подбирал слова – немой укор. Люди собрались там не для того чтобы кровавую революцию устраивать, а напомнить нашим властям, чтобы они немного задумались, иначе это действительно перейдет к кровавым бунтам”.

Приговор будет оглашен в четверг, 22 февраля. Начало заседания в 12 часов.

Борисову 32 года, он активист движения “14%”. Оппозиционной деятельностью занимается по крайней мере с 2014-го. Посещал суды по Болотному делу, участвовал в чтениях Конституции в центре Москвы.

Активиста задержали 8 июня 2017 года в его доме в деревне Николо-Урюпино Красногорского района Подмосковья и на другой день арестовали. Слушания по существу дела продолжаются с 1 ноября.

Борисову инкриминирована часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Ему вменяется нападение на полицейского 2-го оперполка столичного УМВД Илью Ерохина во время московской антикоррупционной акции 26 марта 2017-го. Согласно фабуле дела, Борисов, когда его на Страстном бульваре несли в полицейский автобус, вырвал ногу и дважды ударил Ерохина ногой в шлем “Джетта”, от чего силовик испытал физическую боль.

Политзек последовательно отрицал вину. На следствии он отказывался от дачи каких бы то ни было показаний.

В процессе как сам “потерпевший” Ерохин, так и свидетели обвинения путались в показаниях. На вопрос адвоката, стоит ли лишать Борисова свободы, “потерпевший” ответил отрицательно.