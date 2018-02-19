Понедельник, 19 февраля 2018

ФСИН вывезет граждан, осужденных по резонансным делам, а также криминальных авторитетов как из городов, где намечены матчи чемпионата мира по футболу, так и из окрестных местностей. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на неназванный источник в тюремном ведомстве.

“Это будет делаться для того, чтобы минимизировать возможность возникновения бунтов и волнений в учреждениях в дни чемпионата мира, а также не привлекать внимание журналистов, в том числе и западных, к работе ФСИН России”, – пояснил собеседник издания.

О том, куда именно будут отправлять осужденных, администрации колоний узнают лишь в день этапирования, добавил источник, поскольку эта информация всегда засекречена.

Радиус “зоны отчуждения” вокруг городов проведения матчей превышает 100 километров. Так, предполагается этапировать осужденных не только из Невьянска, от которого до Екатеринбурга почти 90 километров, но из Нижнего Тагила, расположенного в 140 километрах от областного центра.

И.о. начальник свердловского УФСИН Александр Шек ранее сообщал, что в самом Екатеринбурге, где стадион чемпионата находится лишь в нескольких сотнях метров от СИЗО-1 и ИК-2, время ввоза заключенных будет ограничено. Во вторник в областном тюремном главке изданию рассказали, что в дни мундиаля “будут предприниматься дополнительные меры по обеспечению режима отбывания наказания в названных учреждениях”.

В Калининграде от стадиона, где намечены соревнования, до областного СИЗО-1 расстояние 3,5 километра. В региональном УФСИН изданию сообщили, что “число конвоирования лиц между учреждениями будет минимизировано в случае необходимости”.

В 2013 году подобные меры принимались в связи с Универсиадой в Казани. В частности, активист “Другой России” Кирилл Унчук, осужденный по делу о волнениях в декабре 2010-го на Манежной площади Москвы, в преддверии соревнований был этапирован из нижнекамской ИК-4 в Новосибирск. При этом расстояние между Казанью и Нижнекамском составляет свыше 230 километров.

На этап отправляли и граждан, осужденных за незначительные преступления. В частности, из Казани вывезли Азизбека Пармонова, отбывавшего двухлетний срок за хищение сумки. 30-летнего заключенного доставили в ИК-9 в Уфе; там его запытали до смерти.

В ноябре прошлого года из ИК-6 Кировской области должен был по отбытии срока освободиться Альберт Бегидов, осужденный к 12 годам 1 месяцу строгого режима по делу о совершенной в 2005-м атаке вооруженного подполья на Нальчик. Однако за две недели до окончания срока против Бегидова начали фабриковать дело о нападении на фсиновца. После этого заключенного отправили в СИЗО. В январе нынешнего года новое дело ушло в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

За полгода до возбуждения дела, в мае 2017-го, оперативники ФСБ предлагали Бегидову сознаться в некоем преступлении и получить двухлетний срок. Они поясняли, что до окончания мундиаля заключенного на свободу в любом случае не выпустят. Однако Бегидов от предложения силовиков отказался.