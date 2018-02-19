Понедельник, 19 февраля 2018

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о деоккупации Донбасса. Об этом глава государства сообщил в своем твиттере.

Документ вступит в силу на другой день после официального опубликования.

Порошенко подчеркнул, что закон “ни одной буквой не нарушает международных обязательств Украины, включая минские договоренности”. О том, что документ “перечеркивает минские договоренности”, ранее заявлял глава российского МИДа Сергей Лавров.

При обсуждении законопроекта в Верховной раде упоминание минских соглашений из него действительно исключили.

Закон носит название “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях”. Он был подготовлен Советом национальной безопасности и обороны Украины во главе с секретарем Александром Турчиновым; 4 октября 2017-го Порошенко внес его в Раду. 18 января нынешнего года депутаты приняли документ во втором, окончательном чтении.

Всего при обсуждении законопроекта были рассмотрены сотни предложенных поправок. В частности, в окончательный вариант текста внесли упоминание проблемы оккупации Крыма. Устанавливается, что закон действует без ущерба для суверенного права Украины на Автономную Республику Крым и Севастополь.

Между тем были отвергнуты поправки о разрыве дипломатических отношений с Россией и о денонсации украино-российского договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

В законе 11 статей. В преамбуле документа констатируется, что Россия ведет вооруженную агрессию против Украины и оккупировала часть ее территории с помощью своих вооруженных сил. На законодательном уровне такая характеристика ситуации дается впервые.

Согласно тексту закона, ко временно оккупированным территориям в Донецкой и Луганской областях относятся земля, реки, озера, внутренние морские воды, недра и воздушное пространство над этими территориями.

Границы оккупированных территорий определяются президентом Украины по представлению Минобороны.

Отмечается, что оккупация украинских территорий Россией независимо от ее продолжительности незаконна и не создает для Москвы никаких территориальных прав.

Из документов, изданных оккупационными властями, Украина признает только два: свидетельства о рождении и смерти.

Ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный Украине и ее гражданам, возлагается на Россию. Для лиц, участвующих в вооруженной агрессии, и чиновников оккупационной администрации предусмотрена уголовная ответственность.

За гражданами Украины сохраняется право собственности на оккупированных территориях.

Особое внимание уделено вопросу введения военного положения. Координация и контроль на оккупированных территориях в случае введения военного положения поручаются Объединенному оперативному штабу Вооруженных сил Украины. Сейчас, когда в Донбассе и Приазовье действует режим АТО, деятельность Антитеррористического центра подконтрольна СБУ.

“Антитеррористическая операция может быть завершена в связи с введением военного или чрезвычайного положения либо с началом осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях”, – устанавливается в законе.