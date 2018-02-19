Понедельник, 19 февраля 2018

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Мари Дюпюи, племянницы погибшего в заключении в СССР шведского дипломата Рауля Валленберга, на отказ в иске к ФСБ с требованием предоставить информацию о судьбе покойного после ареста в 1945 году. Об этом сообщает РИА “Новости”.

До сих пор Россия ознакамливала родственников погибшего лишь с неполными и подвергшимися цензуре записями. Потомки добиваются доступа к оригиналам и нецензурированным копиям документов. Однако 18 сентября прошлого года судья Мещанского райсуда Москвы Ирина Афанасьева отказала Дюпюи в ее иске.

На слушаниях во вторник представитель ФСБ в очередной раз сослался на интересы третьих лиц. “Вы хотите опубликовать, что такой-то сидел в тюрьме на Лубянке, а его наследник живет там-то. Сосед будет думать: раз МГБ арестовало, значит, было за что. Не всякий родственник захочет, чтобы такая информация была опубликована”, – цитирует агентство выступление ответчика.

Также чиновник спецслужбы заметил: “Следственные действия с Валленбергом проводило управление СМЕРШ Наркомата обороны, а не МГБ. Мы не наследники, мы просто хранители информации. Запрашиваемая информация не является результатом деятельности ФСБ – не мы вели эти книги, не мы держали всех этих людей, захваченных без суда и следствия”.

Адвокат истицы Иван Павлов, лидер “Команды 29″, назвал аргументацию ФСБ надуманной. “Моя доверительница запрашивала страницы из журналов вызова на допросы, регистрации заключенных и вещей, общеалфавитных журналов заключенных, – указал он. – Очевидно, что эти документы не содержат сведения о личной и семейной тайне гражданина”.

Тем не менее судья, имя которой не уточняется, заняла сторону спецслужбы.

В годы Второй мировой войны Валленберг был первым секретарем посольства Швеции в Будапеште. Он организовал выдачу венгерским евреям шведских паспортов, а также поспособствовал сохранению будапештского гетто. Своими действиями дипломат спас жизни до 100 тысяч человек. В Израиле он признан праведником народов мира.

В январе 1945 года Валленберг отправился на встречу с командующим наступающей советской армией. 17-го числа того же месяца Советы арестовали дипломата по подозрению в шпионаже. Достоверных сведений о дальнейшей судьбе Валленберга нет.

В 1957 году Советы заявили, что дипломат в июле 1947-го умер от сердечной болезни в тюрьме МГБ. Вместе с тем появлялись свидетельства, согласно которым Валленберга уже после июля 1947 года видели в советских лагерях.

В 2016-м были опубликованы сфальсифированные дневники Ивана Серова, председателя КГБ в 1954-1958 годах. Как утверждалось в книге, глава МГБ Виктор Абакумов на допросе после ареста заявлял, что Валленберга в тюрьме убили по прямому приказу Иосифа Сталина и Вячеслава Молотова.

После выхода дневников Серова родственники Валленберга запросили у российских властей протоколы допросов Абакумова.

В январе 2014-го семья погибшего обращалась лично к Владимиру Путину. В письме отмечалось, что глава российского государства способен “положить конец этому длительному испытанию”.