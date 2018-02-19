Понедельник, 19 февраля 2018

В Орле СКР возбудил дело против еще одного члена общины свидетелей Иеговы. Об этом сообщает региональный главк ведомства, не уточняя имени подозреваемого.

Дело квалифицировано по части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), которая предусматривает от 2 до 6 лет колонии. Подозреваемому, жителю областного центра, вменяется, что 26 февраля 2017 года он принял участие в собрании своей общины и выступил там с речью, “содержащей пропаганду превосходства запрещенной организации”.

Задержан ли фигурант дела, не уточняется.

Между тем в понедельник, передают “Свидетели Иеговы в России”, судья Железнодорожного райсуда Орла Алексей Руднев открыл предварительные слушания по делу первого орловского иеговиста, подвергшегося преследованию, – подданного Дании Денниса Кристенсена. Заседание продолжится в среду, 21 февраля. Адвокаты подсудимого заявили ходатайство об исключении из дела ряда недопустимых доказательств.

В отличие от фигуранта нового дела, 45-летний плотник Кристенсен обвиняется по части 1 статьи 282.2 кодекса (организация деятельности экстремистской организации), санкция которой составляет от 6 до 10 лет колонии. Ему вменяется руководство местной общиной иеговистов.

Кристенсен был задержан 25 мая 2017 года и отправлен в СИЗО. Он стал первым в постсоветской России иеговистом, лишенным свободы за религиозные убеждения.

В Орле датчанин поселился в конце 2000-х годов, женившись на местной жительнице. Регулярно участвовал в добровольных работах по благоустройству города.

В СИЗО у политзека отобрали Библию. Медицинская помощь ему не оказывалась.