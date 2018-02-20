Вторник, 20 февраля 2018

США призывают Россию прекратить поддержку сирийского диктатора Башара Асада, действия которого ведут к гуманитарной катастрофе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

“США серьезно обеспокоены эскалацией насилия недалеко от Дамаска в Восточной Гуте. Согласно недавним сообщениям, авиаудары непосредственно нацелены на госпитали, где продолжает еще находиться небольшая гражданская инфраструктура. И это привело к более чем 100 жертвам среди гражданского населения в течение последних 48 часов, – сказала Нойерт. – Мы призываем все стороны к безоговорочной деэскалации насилия. Россия должна прекратить поддержку режима Асада и его союзников. Они несут ответственность за атаки, за гуманитарную ситуацию в Восточной Гуде и за число жертв среди гражданского населения”.

При этом Нойерт не стала отвечать на вопрос, какие именно меры США готовы принять, чтобы добиться от Москвы прекращения поддержки сирийского режима. “Вы хорошо знаете, что мы не предсказываем какие-либо действия, которые правительство США может или не может предпринять. Мы оставляем за собой право участвовать в определенной активности, если мы почувствуем, что это необходимо”.

“США поддерживают призыв ООН о прекращении насилия на месяц, чтобы позволить наладить поставки гуманитарной помощи и немедленно эвакуировать мирных жителей в Восточной Гуте, – заявила представитель Госдепа. – Прекращение насилия должно начаться сейчас”.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко встревожен эскалацией военных действий в районе Восточной Гуты. 400 тысяч ее жителей, оказавшиеся в осаде, становятся мишенью бомбардировок и обстрелов. Пять медицинских учреждений подверглись ударам с воздуха. Порядка 700 человек нуждаются в срочной эвакуации по медицинским показателям.

“Восточная Гута фигурирует в соглашении о деэскалации, которое было достигнуто в Астане, – говорится в заявлении. – Генеральный секретарь напоминает всем сторонам, а особенно гарантам Астанинских соглашений, о взятых в этой связи обязательствах”.

Между тем Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR) приводит другие данные по жертвам налетов и обстрелов. В SOHR сообщают, что последние двое суток в Восточной Гуте погибли по меньшей мере 210 мирных жителей, включая 29 женщин и 54 ребенка.

Артиллерийский обстрел и авиаудары по Восточной Гуте, окруженной правительственными войсками, начались после того как из этого района был обстрелян центр Дамаска. При этом представитель сирийского военного командования обвинил боевиков в том, что они используют мирных жителей в качестве “живого щита”.

Во вторник российский министр иностранных дел Сергей Лавров возложил на “Джебхат ан-Нусру” ответственность за ситуацию в Гуте. “И в Идлибе, и в Восточной Гуте правят бал боевики “Джебхат ан-Нусры”, организации, которая объявлена СБ ООН террористической, – отметил министр. – Нас очень тревожит, что по сути дела только сирийская армия и российские ВКС, которые ее поддерживают, пытаются подавить это террористическое подразделение “Аль-Каиды” и тех, кто с ним сотрудничает”.

Россия просит западные страны, которые имеют влияние на боевиков “Джебхат ан-Нусры” дисциплинировать эту структуру, отметил Лавров. В противном случае группировка будет уничтожена. “Опыт, который был применен в Алеппо по достижению договоренностей с боевиками об организованном выходе, применим и к Восточной Гуте. Ценой огромных усилий удалось несколько раз договориться о медицинской эвакуации, прежде всего, детей и других нуждающихся в срочной медицинской помощи. Но последующие усилия в более масштабных акциях по выводу оттуда гражданских лиц наталкивались на отказ “Джебхат ан-Нусры, которая хочет этих людей удерживать в качестве живого щита”, – сказал министр.