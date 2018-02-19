Понедельник, 19 февраля 2018

Судья Советского райсуда Махачкалы Мадина Омарова начала слушания по существу дела 25-летней Муслимат Курбановой, арестованной осенью после возвращения вместе с детьми из Сирии. Об этом сообщают “Кавказ.Реалии”.

Курбановой вменена часть 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии. Между тем по прилете в Россию она подписала явку с повинной, а потому согласно примечанию к статье 208 должна была быть освобождена от уголовной ответственности.

В начале слушаний, передает “Кавказский узел”, прокурор потребовал продлить Курбановой срок содержания в махачкалинском СИЗО-1 до 24 марта. Адвокат Джефер Исмаилов настаивал на переводе подсудимой под домашний арест, указывая на наличие у нее грудного ребенка.

Однако судья Омарова возражения адвоката проигнорировала и оставила Курбанову в СИЗО.

Далее прокурор огласил обвинительное заключение. Согласно фабуле дела, в феврале 2015 года Курбанова выехала в Грузию, а оттуда – в Турцию. Как утверждает обвинение, в Стамбуле она “проживала на разных съемных квартирах” и “дожидалась дальнейших указаний от членов НВФ”. Наконец, в середине апреля 2015-го обвиняемая прибыла в Сирию и присоединилась к джихадистам.

21 октября 2017 года Курбанова прилетела в Грозный в составе первой группой матерей, вернувшихся с детьми под гарантии главы Чечни Рамзана Кадырова. Вместе с ней в Россию прибыли еще две дагестанки – Наида Шайх-Ахмедова и Загидат Абакарова. Явки с повинной по прилете подписали все вернувшиеся женщины.

Несмотря на это, после приезда в Дагестан Курбанову, Шайх-Ахмедову и Абакарову, у каждой из которых на руках были грудные дети, отправили в СИЗО. Курбанова была арестована 24 октября.

Приговоры по делам двух других женщин уже вынесены. 26-летняя Шайх-Ахмедова 16 января была осуждена в Хасавюрте к 4 годам 4 месяцам общего режима и годовому ограничению свободы по выходе из колонии с отсрочкой исполнения приговора на 12 лет – до достижения ее младшим ребенком 14-летия.

33-летней Абакаровой в Махачкале вынесли более суровый приговор. 15 февраля она получила 8 лет общего режима, но также с 13-летней отсрочкой исполнения наказания – до достижения 14-летнего возраста ее младшей дочерью.

Во второй группе жительниц Дагестана, прилетевших в Грозный из Сирии 13 ноября, также были три жительницы Дагестана и всех их по возвращении в родной регион тоже задержали – вопреки как гарантиям Кадырова, так и норме статьи 208 УК.