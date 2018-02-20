Вторник, 20 февраля 2018

Делегация КНДР в Пхёнчхане в последний момент отменила встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу аппарата вице-президента Ника Айерса.

Встреча Пенса с младшей сестрой лидера Северной Кореи Ким Ё Чен и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом была запланирована на 10 февраля. Однако менее чем за два часа до ее начала делегация КНДР отменила переговоры.

По словам Айерса, северокорейцы запланировали встречу “в надежде на то, что вице-президент смягчит свое послание, после которого они смогли бы продвигать пропаганду во время Олимпиады”. Однако после того, как Пенс осудил факты нарушения прав человека в КНДР и объявил о введении новых экономических санкций против страны, “они отказались от встречи или, возможно, никогда по-настоящему не были заинтересованы” в ее проведении, отметил представитель вице-президента.

8 февраля Пенс на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подчеркнул необходимость продолжать применять “максимальное давление и санкции” против Севера.

Между тем 10 февраля сестра лидера КНДР Ким Чен Ына передала Муну его личное письмо с приглашением в Пхеньян. В письме отмечается, что Ким готов провести встречу в кратчайшие сроки. На переговорах с северокорейской делегацией Мун заявил, что возобновление диалога между США и КНДР также необходимо для развития отношений между двумя Кореями.

В новогоднем обращении северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что рассмотрит вопрос о направлении делегации КНДР на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. “Участие Северной Кореи в зимних играх станет хорошей возможностью продемонстрировать национальную гордость, и мы желаем, чтобы Игры были успешными. Должностные лица двух Корей могут срочно встретиться, чтобы обсудить эту возможность”, – сказал он.

При этом Ким отметил, что в 2017 году Северная Корея завершила создание своих ядерных сил. “Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны, – сказал северокорейский лидер. – Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе”. Благодаря наличию у Пхеньяна ядерных сил сдерживания “США не смогут начать войну” против КНДР, подчеркнул Ким.

Тем не менее Ким объявил КНДР “миролюбивой и ответственной ядерной державой” и призвал к снижению военной напряженности на Корейском полуострове. “Когда дело касается отношений между Севером и Югом, мы должны снизить военную напряженность на Корейском полуострове, чтобы создать мирную обстановку, – сказал северокорейский лидер. – И Север, и Юг должны прилагать усилия”.

3 января Ким приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в Пханмунджоме. В тот же день северокорейская сторона впервые за несколько лет открыла эту линию связи. Представители двух стран провели по ней 20-минутные переговоры, обсудив технические проблемы предстоящих контактов.

9 января в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Кореи, прошли переговоры между министрами двух государств. Председатель северокорейского Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон и южнокорейский министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн договорились о приезде делегации КНДР на Олимпиаду-2018, а также обсудили другие вопросы межкорейских отношений.