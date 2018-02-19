Понедельник, 19 февраля 2018

Судья Симоновского райсуда Москвы Анастасия Лоскутова арестовала директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова на 10 суток по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи уведомления). Об этом сообщает “Медиазона”.

Рубанов был задержан поздно вечером в понедельник в столичном аэропорту Шереметьево. В ОП “Даниловский” на оппозиционера сфабриковали протокол, в котором утверждалось, что 25 января в 3:46 он поместил твит лидера Партии прогресса Алексея Навального с призывом к участию в “несанкционированном мероприятии” – “забастовке избирателей” 28 января.

Юрист ФБК Иван Жданов указывал, что публикация Навального была сделана на несколько часов позже времени, которым в протоколе датирован ретвит Рубанова. Однако судья Лоскутова это обстоятельство проигнорировала.

28 января, в день “забастовки избирателей”, в московском штабе Навального были задержаны его координатор Сергей Бойко, юрист ФБК Александр Помазуев, ведущие новостей youtube-канала “Навальный live” Дмитрий Низовцев и Елена Малаховская, а также еще несколько оппозиционеров. На Помазуева, Низовцева и Малаховскую были составлены протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского), Бойко вменили часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий) за публикацию видеоагитации к “забастовке избирателей”. 30 января судья Бойко был арестован на 15 суток, Помазуев и Низовцева – на 10, а Малаховская – оштрафована на 1000 рублей.

5 февраля решение об аресте Помазуева отменили в апелляции “за недоказанностью обстоятельств”.

Кроме того, 30 января по части 8 статьи 20.2 КоАП за твит о “забастовке избирателей” был арестован на 15 суток функционального штаба Навального Николай Ляскин.

В тот же день в Шереметьеве по возвращении в Россию были задержаны пресс-секретарь Навального Ярмыш и пресс-секретарь его президентской кампании Руслан Шаведдинов. Они в течение 14 часов вели трансляцию с протестных акций из студии, находящейся за рубежом. На другой день Шаведдинова арестовали на 8 суток, а Ярмыш – на 5 суток по части 2 статьи 20.2 КоАП.