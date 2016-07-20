Вторник, 20 февраля 2018

Статья

Спортивная злоба

Всем ясно, почему Международный паралимпийский комитет, а вслед за ним и Спортивный арбитражный суд дисквалифицировали российских атлетов. Мы стали свидетелями того, как гуманистические основы спорта и олимпизма нагло попираются политиками, утверждает Владимир Путин, и что тут возразишь?

Илья Мильштейн

26.08.2016

Статья

Спорт и позор

Вердикт МОК отнюдь не предрешен, но даже если комитет решит допустить на Игры в Рио российских олимпийцев, не уличенных в приеме допинга, это не смоет позора с государственного мундира России, пытающейся убедить весь мир, что преступная шайка мелких чиновников действовала за ее честной спиной.

Владимир Абаринов

20.07.2016

Вопрос о том, зачем Володька сбрил усы, не такой уж дурацкий, как представляется отдельным любителям позубоскалить. Мало ли зачем. Может, по ошибке сбрил. Может, умышленно. Может, враги ему подбросили кисточку для бритья и он не сдержался. А может, это и не Володька вовсе.

Вот и с мельдонием то же самое. Имею в виду скандал на Олимпиаде в Пхёнчане, разразившийся после того, как российского керлингиста Крушельницкого уличили в употреблении допинга. Это ведь только насмешнику-русофобу все ясно в этой истории. Дескать, без мельдония наши даже камушек по льду метнуть не в состоянии, потому керлингист и попался. Тем более он и раньше употреблял это народное снадобье, и теперь наверняка машинально выпил – что тут гадать? Сюжет прозрачен как склянка.

Между тем дела обстоят гораздо сложнее, и с ответом на глупый с виду вопрос не следует торопиться. Собственно, ответов множество, но каждый из них порождает новые вопросы. И если углубиться в тему, то скоро осознаешь, что раскрыть тайну проникновения мельдония в организм российского спортсмена едва ли удастся при нашей жизни.

Во-первых, Крушельницкий на этой Олимпиаде пока единственный из команды ОАР, кто попался на пробах. Так что все разговоры о тотальном пристрастии наших атлетов к табуированному препарату следует признать клеветническими. Во-вторых, после Сочи и предательских разоблачений химика-власовца Родченкова трудно вообще вообразить, чтобы какой-нибудь российский спортсмен, самостоятельно или с подсказки тренера, рискнул принимать внутрь запрещенку. В особенности мельдоний. В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов популярную в определенных кругах версию о том, что зазевавшемуся бронзовому призеру вещество подсыпали враги. Американцы, допустим, или их украинские прихвостни. Ну и, в-четвертых, при всем нашем патриотизме не станем с порога отвергать и контрверсию, популярную среди тех, кто хорошо изучил нравы спортивного мира.

Есть такая точка зрения, что о выявлении допинга при контрольной проверке Крушельницкого позаботились его сподвижники, соратники, друзья по команде. Ну вот как Игорь Иваныч подложил доллары под колбаску, презентованную министру экономического развития, так и эти друзья поступили. Поскольку сами мечтали о медалях, добытых в честной конкурентной борьбе.

Короче, версий с избытком, одна другой краше, и сам дисквалифицированный в своем “официальном заявлении”, и функционеры из Федерации керлинга РФ, и члены ОКР прилюдно рвут на себе волосы, как бы не постигая случившегося. Несчастный Крушельницкий божится, что никакой гадости в рот не тянул, но и просит прощения, что не оградил себя и партнершу Настю от этого стыдобища. Товарищи, ответственные за керлинг, забрасывают просьбами организаторов Олимпиады и даже администрацию отеля в Японии, где тренировался спортсмен: предоставьте, пишут, записи камер видеонаблюдения. Начальство из ОКР солидарно с ними призывает к всестороннему расследованию инцидента, но тоже “искренне сожалеет”. Какой, заметим, контраст с высказываниями спортивного руководства по поводу Сочи. Тогда все больше впадали в истерику и негодовали. Сегодня растеряны, и похоже на то, что в проявлении своих чувств многие не лицемерят. Истинно веруют, что мельдонием керлингиста накормили заграничные лиходеи. Либо нечистый попутал.

Правда, неясно, умеют ли видеокамеры фиксировать тот момент, когда Володька сбривает усы. То есть враг рода человеческого подкладывает атлету мельдоний. Или злобный сальери в гостинице подмешивает ему отраву в бокал. В конце концов это сколько же надо записей отсмотреть, если следы препарата, по словам его создателя Ивара Калвиньша, могут сохраняться в организме человека около года. А ежели агент ЦРУ, засланный казачок украинской сигуранцы проклятой или добрый приятель действовал ночью, как это свойственно диверсантам? Тогда пиши пропало.

Единственное, что можно извлечь из этой печальной истории, – это урок на будущее, и знаете, кое-кто уже извлекает. Вроде той телеведущей на “России-1″, которая похваливала северных корейцев, зорко охраняющих свои рубежи на территории братского ненавистного Юга. Никого к себе не пускают, кушают только свое, чучхеанское, кошерное, видеокамеры небось поразвешены на каждом шагу – никакой злоумышленник на расстояние автоматной очереди не подберется. Это, согласимся, пример обнадеживающий. Но тогда возникает еще один вопрос, последний: а готов ли Володька повести наш спорт высших достижений по северокорейскому пути?

Тут ведь, помимо несомненных плюсов, имеются и некоторые минусы. Главное, страна еще не созрела для строительства подобного рода осажденных крепостей в олимпийских деревнях, хотя и движется постепенно в этом направлении. Да и достижения спортсменов КНДР пока не слишком вдохновляют. Ядерные ракеты запускать, петь тысячеголосым хором и пускаться в пляс огромными толпами – это у народных демократов получается великолепно, а вот всухую обыграть американских хоккеистов, увы, не могут. И вряд ли научатся в ближайшие сто лет, если не произойдет чего-нибудь непоправимого. Типа объединения с Южной Кореей на условиях Сеула.

Оттого, думается, это все-таки не наш путь, а как иначе побеждать в соревнованиях – непонятно. С мельдонием ловят и наказывают, а без него медалей явный дефицит. Порадовались было за Александра Крушельницкого, но вышел облом. Какой-то третий путь, что ли, надо искать, а также пятый угол – и следить за собой добровольно и неустанно. Чтобы ненароком, по укоренившейся вредной привычке, не выпить чего-нибудь непотребного и не опозориться опять на весь мир.