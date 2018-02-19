Понедельник, 19 февраля 2018

Приемным родителям мальчиков, подвергшихся изнасилованиям в Лазурненской школе-интернате под Челябинском, поступали угрозы от регионального детского омбудсмена Ирины Буториной. Такую информацию передает “Медуза” со ссылкой на адвоката “Агоры” и “Зоны права” Андрея Лепехина, который представляет интересы одной из приемных семей.

Угрозы Буториной, сообщил юрист, семьям передали через областную Ассоциацию приемных родителей. Чиновница обещала, что если родители обратятся в СМИ, то детей у них изымут.

Неназванный источник “Медузы” подтвердил информацию адвоката. Он рассказал, что некто звонивший родителям в грубой форме требовал прекратить общение с журналистами.

Сама Буторина факт давления на семьи детей отрицает. Глава Ассоциации приемных родителей Ирина Ефимова-Расщупкина на вопрос издания ответила: “Ерунду полную вы говорите, я комментариев не даю, до свидания”.

Насколько известно, “Медуза” в своей публикации впервые указала, в каком именно интернате совершались преступления. Ранее упоминался лишь некий детдом под Челябинском. Полное наименование учреждения – Лазурненская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта). Она действует с 1995 года в поселке Черемушки Красноармейского района области. Поселок расположен примерно в 40 километрах к северо-востоку от Челябинска.

Об изнасилованиях в интернате стало известно в понедельник из публикации 74.Ru. Вслед за выходом статьи региональный главк СКР сообщил об аресте обвиняемого в преступлении. Фигуранту вменен пункт “б” части 4 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица моложе 14 лет). За такое преступление кодекс предусматривает от 12 до 20 лет колонии. По данным 74.Ru, по делу обвиняется 51-летний Сергей К.; Центральный райсуд Челябинска арестовал его еще 4 февраля.

Потерпевших в деле семеро. Сейчас они живут в трех приемных семьях.

Также СКР объявил об открытии дела по части 1 статьи 293 УК (халатность; до трех месяцев ареста или до года исправработ) по факту “ненадлежащего исполнения должностными лицами органов социальной защиты служебных обязанностей”. О подозреваемых в этом деле не сообщалось.

Между тем все пострадавшие дети указывали, что помимо К. изнасилования совершал некий его знакомый. Кроме того, рассказывали они, к преступлению были причастны четверо работников детдома: воспитательница, учитель труда и некая семейная пара, должности которых не уточняются.

В целом картина выглядела так. К. в 2016 году получил заключение органов опеки, дающее ему право посещать детдом в гостевом режиме. Такое заключение действует в течение двух лет, однако директор интерната Любовь Останина заявляла 74.Ru, что К. допустил некое “нарушение установленного порядка”, в связи с чем она запретила ему общаться с детьми.

Часть изнасилований происходила вечерами на озере неподалеку от интерната. К. и его знакомого приглашала по телефону одна из воспитательниц, во всех разговорах произнося одну и ту же фразу: “Я вещи собрала”.

Другая воспитательница отводила детей на озеро. Там мужчины пекли с детьми картошку и жарили рыбу, а затем заводили мальчиков в камыши и насиловали.

В других случаях детей приводили к К. в гараж, расположенный у входа в интернат. Нескольких мальчиков педофил звал к себе домой.

Еще часть преступлений совершались в машине сотрудника детдома. Эту машину дети опознали.

Одна из воспитательниц устраивала в присутствии сирот половые акты с мужем, а затем требовала от подростков присоединяться.

Сирот заставляли молчать о происходящем. Их били и запугивали. Один из мальчиков рассказал приемной матери, что его обещали утопить в озере или на всю жизнь отправить в психбольницу.

Приемные родители подозревают, что работники детдома брали у педофилов деньги за предоставление детей. “Все мальчишки видели, что те отдавали воспитателям деньги, – рассказывала одна из приемных матерей. – Ребята помладше, еще не различающие банкноты, называли их “зелеными бумажками”. Которые постарше, говорили о тысячерублевых купюрах”.

Вечером в понедельник Ура.Ру передавало, что директор Останина на фоне разразившегося скандала уволена, а весь педагогический состав отстранен от работы на время проверок, начатых прокуратурой и правительством области. “Разбираются и с главой района (Юрием Сакулиным. – Ред.), у которого все это творилось под носом, – передавало агентство слова одного из чиновников, входящих в созданную региональным правительством комиссию. – Будут очень серьезные кадровые решения в районной администрации”.