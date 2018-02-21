Среда, 21 февраля 2018

Современные композиции из цветов отличаются изысканностью, неописуемой красотой. Такой презент уместно подарить на любое торжество: юбилей, свадьбу, День влюбленных. Роскошный букет можно преподнести жене, начальнику, коллеге, любимой девушке.

Стильные цветочные корзины по любому поводу

Особенно эффектно и элегантно смотрятся корзины из цветов. Это может быть композиция, профессионально оформленная флористами, из любых оттенков и сортов цветов. Чаще всего используют герберы, эустомы, розы, пионы, альстромерии, хризантемы, но возможны и другие варианты: экзотические, полевые или весенние.

Такие композиции отличаются рядом преимуществ:

Цветочная корзина, которая отличается стильным внешним видом,- солидный подарок. Ее можно разместить в любом месте. Она будет выделяться среди других подарков;

Практичность: чтобы ее установить не требуется вазы;

Удобная переноска;

Отличный декор: корзина украсит интерьер любой комнаты, так как смотрится роскошно, богато;

Возможность использовать растения необычных размеров, оттенков, форм;

Растения надолго сохраняются свежими и ароматными, так как на дне размещают губку, которая питает их водой;

Композиции идеально подходят, как в качестве презента, так и оформления выездной церемонии, банкетного зала для торжества, стилистической свадьбы;

Не требуется специальный уход: не придется удалять увядшие листья. Необходимо периодически доливать в губку воду;

Позитивные эмоции.

Купить корзину цветов недорого

Заказать композицию на свой вкус можно у нас. Профессиональные флористы салона – настоящие мастера своего дела, которые вкладывают душу в каждую работу. Они составят изысканную корзину, которую можно преподнести в знак любви, признательности, уважения, благодарности. Составим авторский букет из растений любого сорта в зависимости от фантазий и предпочтений любого размера. В ассортименте большой выбор готовых композиций: свадебные, с одинаковыми цветами, мужские корзинки, с полевыми цветами, с экзотическими растениями.

Корзина со свежими цветами – достойный выбор

Особой популярностью пользуется королева цветов роза. Корзина роз эффектно смотрится, если в букете только розы, или в сочетании с другими растениями: герберами, пионами, лилиями, орхидеями, гортензиями, фрезиями. Такая композиция будет не только радовать глаз, но и наполнять комнату прекрасным ароматом. Для украшения используем разнообразные декоративные элементы: ленточки, бусы, банты, аранжировочную зелень, сетку. По желанию дополним композицию презентом: сладостями, игрушкой, вином, конфетами, фруктами, пирожным.

Доставка роз, цветочных композиций по указанному адресу осуществляется в самые короткие сроки, ежедневно после оформления заказа. Гарантируем высокое качество, современные идеи оформления букетов по доступной цене. Заказывайте любимым, близким и родным цветочные корзины в интернет- магазине Maki. Такой подарок не останется без внимания и будет оценен по достоинству.