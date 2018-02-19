Понедельник, 19 февраля 2018

Посольство России в США призвало Вашингтон прекратить поддержку “практик пещерного национализма на Украине” после нападений на представительство Россотрудничества в Киеве в минувшие выходные. Об этом сообщает Russia Today.

В диппредставительстве заявили, что атаки на российские учреждения на Украине вдохновляются “примером, который Вашингтон и подает, – захватами российской дипсобственности”. Американские власти закрыли доступ к “посольским дачам”, генконсульству России в Сан-Франциско и торгпредству в Вашингтоне.

США, говорится в заявлении посольства, поддерживают национализм не только на Украине, но и “в других странах Восточной Европы”, что “чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма”.

В посольстве обвинили Киев в “насаждении образа внешнего врага в лице России”.

В минувшее воскресенье в Киеве около 100 активистов правых организаций – Добровольческого движения ОУН, движения “Белый молот – сила и честь!”, Черного комитета, Социал-национальной ассамблея и Комитета освобождения политузников – провели акцию “Смерть России”: провели митинг на Майдане, затем прошли маршем на Подол к зданию Российского центра науки и культуры – структуры Россотрудничества. Активисты закидали здание камнями и яйцами, разбив несколько окон. По пути к РЦНК они также побили окна в здании Сбербанка, а на обратном пути бросили несколько камней в офис Альфа-банка.

Киев: участники акции 'Смерть России!' забросали офис Россотрудничества булыжниками https://t.co/UdcFNufEDC pic.twitter.com/zBScRtfkYR

— Грани.Ру (@GraniTweet) 18 февраля 2018 г.

Днем ранее РЦНК подвергся еще одному нападению: туда ворвались националисты из других организаций, в частности “С14″ (“Січ”), “Традиція і порядок” и Правого сектора. Протестующие сорвали, растоптали и сожгли российский флаг, а на стены в кабинетах нанесли надписи на украинском, в том числе такие: “Верните узников”, “Свободу Сенцову”, “Долой ФСБ”, “Смерть сепарам”, “Смерть России”. Как сообщалось, атакой руководил Андрей Лозовой, депутат Верховной рады от Радикальной партии Олега Ляшко.