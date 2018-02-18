Воскресенье, 18 февраля 2018

В Москве в воскресенье возле здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали акциониста Виктора Пашина, который провел антипутинский перформанс “Надувательство”. Об этом сообщило ОВД-Инфо со ссылкой на подругу задержанного Анну Завражную.

После задержания активиста доставили в отдел полиции “Мещанский”. На него составили протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Пашина оставили в полиции до утра. Было ли рассмотрено его административное дело в понедельник, пока неизвестно.

Активист ходил возле здания спецслужбы, надев на себя гигантский надувной шар с надписями “Путин” и нарисованными рыбами по бокам. Он держал в руках два воздушных шара, на которых был написано “Хватит” и “Гниль”.

В пресс-релизе к акции говорится, что это перформанс против президента, за сменяемость власти и равенство всех перед законом.

“Происходит ситуация, в которой страна медленно сдвигается к феодализму, – заявил Пашин. – К тому, что любые политические оппозиционные силы, не связанные с правящим человеком, подавляются, людей отправляют в тюрьму”. Активист напомнил, что в 1999 году тогдашний глава ФСБ Владимир Путин выступал за отстранение от власти тех, кто встречается с проститутками и берет взятки. По словам Пашина, он ждет выполнения этого обещания в отношении вице-премьера Сергея Приходько, который отдыхал на яхте миллиардера Олега Дерипаски с секс-работницей Анастасией Вашукевич (Настей Рыбкой). Перформанс называется “Надувательство”, поскольку этим словом можно назвать российские выборы, пояснил акционист.