Воскресенье, 18 февраля 2018

Спортивный арбитраж в Лозанне открыл антидопинговое дело против российского участника зимней Олимпиады в Пхёнчхане, керлингиста Александра Крушельницкого. Соответствущее заявление опубликовано на сайте суда.

Дата слушаний по делу пока не назначена. Других подробностей также не приводится.

Вторая допинг-проба спортсмена подтвердила употребление им запрещенных препаратов, написал в твиттере журналист “Спорт-Экспресса” Дмитрий Зеленов. Эта информация пока не подтверждена официально.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальных выводов о результатах второго допинг-теста спортсмена. “Не нам это комментировать, но мы призываем всех-всех-всех дождаться каких-то официальных заявлений. Вы знаете, что и МОК ведет себя весьма осторожно, весьма корректно в этой ситуации, давайте дождемся все-таки – там, по моему, проба B будет вскрываться – давайте дождемся пробы B и дождемся какого-то расследования, которое неминуемо должно произойти в этой ситуации”, – сказал чиновник.

Как передает Reuters со ссылкой на представителя Олимпийского комитета России Константина Выборнова, Крушельницкий после первой положительной допинг-пробы сдал свою аккредитацию на Игры и покинул олимпийскую деревню, не дождавшись результатов повторного теста.

В понедельник почетный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд заявил, что россиян не следовало пускать на Олимпиаду. “Я изначально был против участия России. Их не нужно было пускать в Пхёнчан”, – цитирует Паунда журналист канадского телеканала CTV Питер Экман.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) уведомил команду “Олимпийские спортсмены из России” о том, что один из ее участников подозревается в приеме запрещенных препаратов. Позже из заметки “Спорт-экспресса” стало известно, что речь идет о Крушельницком.

Керлингист успел завоевать на соревнованиях бронзовую медаль.

В минувшее воскресенье глава российской делегации на Олимпиаде Станислав Поздняков заявил, что МОК в субботу должен решить, позволят ли россиянам пройти на церемонии закрытия Олимпиады под триколором, с государственным гимном и в форме с национальной символикой. В декабре 2017-го МОК сообщал, что российскую делегацию могут восстановить в правах к закрытию Игр, если к тому времени вернут полномочия Олимпийскому комитету России (ОКР). Для этого ОКР должен выполнить все требования МОКа – в частности, компенсировать организации стоимость антидопингового расследования и дополнительно выделить 15 миллионов долларов на развитие международной антидопинговой системы.

Спортсмены, допущенные к соревнованиям, выступают под нейтральным флагом.

Десятки россиян были пожизненно дисквалифицированы. В дальнейшем Спортивный арбитражный суд в Лозанне часть спортсменов оправдал, а еще части заменил пожизненную дисквалификацию отстранением лишь от нынешней Олимпиады. Однако 15 из 28 оправданных спортсменов МОК в допуске к играм все же отказал.