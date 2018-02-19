Понедельник, 19 февраля 2018

В Петербурге двое неизвестных избили активиста “Открытой России” Олега Максакова, сообщает “Медиазона” со ссылкой на координатора движения в городе Наталью Грязневич.

По словам Грязневич, Максаков сам позвонил ей и сообщил о нападении. Двое в шарфах остановили и избили активиста в подъезде, когда он выходил из дома. Лиц нападавших Максаков не видел; его не ограбили.

5 февраля Максаков выступал на митинге экологов в защиту парка 300-летия Петербурга, а 15-го числа разместил на своей ВК-странице пост с призывом выйти на акцию памяти Бориса Немцова 25 февраля. Власти города не согласовали ее.

Это четвертое с октября прошлого года нападение на оппозиционных активистов в Петербурге. 25 октября 2017-го неизвестный избил активиста “Солидарности Петербурга” Владимира Шипицина в подъезде его дома. 29 декабра неизвестные, также у подъезда, совершили покушение на активиста “Артподготовки” Владимира Иванютенко – ему нанесли несколько ножевых ранений.

28 января 2018 года в подъезде одного из домов трое неизвестных жестоко избили правозащитника Динара Идрисова – он получил сотрясение мозга, перелом левой скулы и руки. Идрисов транслировал акцию “Забастовка избирателей” – ему также разбили камеру и мобильник.

3 февраля стало известно об убийстве постоянного участника акций протеста Константина Синицина. Мертвого активиста с травмами головы нашли в подъезде его дома еще 26 января. По официальной версии, активиста до смерти забил на почве бытовой ссоры кладовщик одного из торговых домов Васильев. Подозреваемый арестован.